ЕВРАЗ вручил Новокузнецкой горбольнице № 1 сертификат на 6 млн рублей для приобретения современного медоборудования

УрБК, Москва, 14.12.2023. ЕРВАЗ передал партию респираторов (около 100 тыс. штук) общей стоимостью 4,1 млн руб. в три ...15.06.2023 ЕВРАЗ выделил 4 млн рублей для улучшения материально-технической базы больницы № 29 в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. ЕВРАЗ направил 4 млн руб. Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 им. А. А. ...19.05.2022 ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на покупку медицинского оборудования для больницы в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. ЕВРАЗ выделил свыше 1 млн руб. на приобретение медицинского силового оборудования ...16.11.2020 ЕВРАЗ направил более 8 млн рублей на поддержку медучреждений Новокузнецка и Таштагола
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. ЕВРАЗ выделил более 8 млн руб. медицинским учреждениям Новокузнецка и Таштагола для ...13.05.2020 ЕВРАЗ выделил более 16 млн рублей на поддержку медицинских учреждений Кузбасса
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2020. ЕВРАЗ выделил 16,5 млн руб. на поддержку медицинских учреждений Кузбасса. Об этом ...