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ЕВРАЗ вручил Новокузнецкой горбольнице № 1 сертификат на 6 млн рублей для приобретения современного медоборудования

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2024. ЕВРАЗ в честь 95-летия Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 вручил сертификат на 6 млн руб. на приобретение современного медицинского оборудования — операционного универсального электрогидравлического стола. Оборудование позволит проводить широкий спектр оперативных вмешательств, как в плановом порядке, так и при экстренной форме оказания медицинской помощи, хорошо подойдет для малоинвазивных операций, нейрохирургии и травматологии, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».

Директор по социальной политике ЕВРАЗа Сергей Ярославлев сообщил, что поддержка здравоохранения — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности компании.

«Компания также совершенствует условия для оказания медицинской помощи в своих подразделениях. Например, для ЕВРАЗ ЗСМК в 2022 году были приобретены две машины скорой помощи, в прошлом году во всей компании появился департамент медицины труда, а в этом на базе здравпунктов развернула свою работу служба цеховых терапевтов. Мы автоматизируем предсменные осмотры, переоснащаем наши здравпункты новым современным оборудованием, в том числе аппаратами ЭКГ и дефибрилляторами. С 2024 года все сотрудники компании без исключения обеспечены полисами ДМС. Все меры в комплексе помогают сохранять здоровье работников, увеличивать их долголетие», — подчеркнул С. Ярославцев.

Добавим, что за пять лет на помощь медицинским учреждениям Кузбасса ЕВРАЗ направил более 330 млн руб. Так, в 2020 году ЕВРАЗ выделил средства на строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке. А в период пандемии коронавируса компания приобретала средства защиты, инфракрасные термометры, аппараты искусственной вентиляции легких и другое специализированное оборудование для больниц Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска и Осинников.
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