В автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК поступило новое медицинское оборудование

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. В здравпункте автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК появился новый комплекс оздоровительного оборудования. Его основное назначение — профилактика заболеваний костно-мышечной системы, усиление лимфо- и кровообращения. На закупку медтехники было направлено более 500 тыс. руб., сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
По словам специалистов предприятия, среди приобретений — массажное кресло для снятия напряжения, укрепления мышц и повышения иммунных свойств организма, аппараты для массажа верхних и нижних конечностей, улучшения зрения. Также здравпункт пополнился концентратором кислорода для оказания неотложной помощи при отравлении угарными газами. Помимо этого, было закуплено новое оборудование для медосвидетельствования: алкометры, пульсоксиметр, стационарные тонометры.
«В прошлом году мы провели анализ заболеваемости работников автотранспортного управления. И заболевания костно-мышечной системы оказались на втором месте после заболеваний органов дыхания. Требования к водителям по медицинским показаниям для осуществления деятельности довольно жесткие, и закупленные аппараты позволят предотвращать развитие недугов и преждевременный уход наших сотрудников из профессии», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.
Также отмечается, что ЕВРАЗ планомерно совершенствует условия для оказания медицинской помощи в своих подразделениях. За последние пять лет в дивизионе «Сибирь» были проведены капитальные ремонты здравпунктов в механическом, среднесортном, электросталеплавильном цехах, цехе изложниц, на шахте «Шерегешская». Вдобавок организован физиокабинет в здравпункте рельсобалочного цеха. Ряд медицинских пунктов тоже были оснащены новым оборудованием.
Кроме того, в 2022 году ЕВРАЗ ЗСМК приобрел две машины скорой помощи, благодаря которым при необходимости оказывается качественная и быстрая первая помощь на комбинате.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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