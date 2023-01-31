Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК приобрело три новых автобуса для перевозки сотрудников комбината

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В автопарке ЕВРАЗ ЗСМК появилось три новых автобуса. Транспорт будут использовать для перевозки сотрудников комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Транспорт соответствует современным стандартам безопасности: имеет усиленный каркас, оснащен системами автоматического пожаротушения. Автобусы работают на дизельном топливе экологического стандарта «Евро-5», благодаря чему снижаются выбросы выхлопных газов в атмосферу.«Три года на ЕВРАЗ ЗСМК реализуется большая транспортная стратегия. Направлена она в первую очередь на безопасность труда, экологичность и экономию. За это время мы сделали существенный вклад в автомобильный и железнодорожный парк комбината. Использование новой техники уменьшает себестоимость перевозок и увеличивает эффективность работы управлений железнодорожного и автомобильного транспорта. Так подразделение вносит свой вклад в повышение конкурентоспособности продукции комбината», — рассказала директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.Кроме того, автопарк комбината пополнился двумя новыми «КамАЗами» для технологических перевозок. Они заменят устаревшие автомобили марки «ЗиЛ».Еще два «КамАЗа» вернулись в автотранспортное управление после капитального ремонта. Теперь машины соответствуют всем современным требованиям и продолжат работать на производственных участках.Помимо этого, в управление железнодорожного транспорта поступила снегоуборочная машина. Она изготовлена по спецзаказу ЕВРАЗ ЗСМК и предназначена для уборки снега на станционных железнодорожных путях, переездах и стрелочных переводах.Всего в рамках реализации транспортной стратегии за три года ЕВРАЗ ЗСМК приобрел почти 50 единиц техники. В том числе — 14 автобусов большой вместимости, технологические самосвалы «БелАЗ» 7547, «КамАЗ», фронтальный погрузчик, экскаватор. На агломерационную фабрику недавно поступили экскаватор и колесный автокран. В ближайшее время на Гурьевский рудник доставят карьерный экскаватор. В УЖДТ с 2021 по 2023 год, кроме снегоуборочной техники, закупили восемь новых тепловозов, а также провели капитальный ремонт более 15 единиц подвижного состава.