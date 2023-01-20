Для автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК закупили новую технику

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Данные автобусы низкопольные, а при остановке совершают автоматический наклон. Кроме того, они оборудованы дополнительными точками обогрева.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» металлургического предприятия, новый транспорт соответствует современным стандартам безопасности: имеет упрочненный корпус, оснащен системами автоматического пожаротушения и предотвращения блокировки колес при торможении. Автобусы работают на дизельном топливе экологического стандарта Евро-5, благодаря чему снижаются выбросы выхлопных газов в атмосферу.
Вдобавок автопарк комбината пополнился двумя новыми «КамАЗами» для перевозок известняка. Они изготовлены для ЕВРАЗ ЗСМК по спецзаказу, замещают в автотранспортном управлении устаревшие автомобили марки «ЗиЛ».
«Мы продолжаем развивать нашу транспортную стратегию. Ее основные задачи — снижение затрат на топливо и уменьшение себестоимости перевозок без потери качества, повышение уровня комфорта и безопасности как для пассажиров, так и для водителей. Использование такой техники увеличит эффективность транспортировок грузов и перевозки сотрудников компании ЕВРАЗ», — отметила директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.
Специалисты отмечают, что в рамках транспортной стратегии за последние три года ЕВРАЗ ЗСМК приобрел девять автобусов большой вместимости, а также более 40 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых технологические самосвалы «БелАЗ 7547», фронтальный погрузчик и экскаватор.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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