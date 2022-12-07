Умное хранение

На производственной площадке компании «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис») подготовлен к запуску «умный склад» железнодорожных колес. Это будет полностью роботизированный межоперационный комплекс на 3,8 тыс. колес. Объект создан «Томской электронной компанией».



Вмешательство человека в работу склада окажется минимальным. Роботы будут распределять колеса по стопам в зависимости от плавки, порядка установки и подачи на следующие переделы. Каждое изделие будет отслеживаться в автоматическом режиме. Подобное решение будет впервые применено в колесном производстве.







Строительная готовность завода «Аллегро» сейчас составляет 98%. На всех участках проводятся пусконаладочные работы или завершается монтаж оборудования. На линии выходного контроля и пилах холодной резки пусконаладочные работы уже выполнены. Уже готова кольцевая нагревательная печь и проведена огнеупорная кладка рабочего пространства печи. Почти закончен монтаж систем воздухогорения.



На пресспрокатной линии идет электромонтаж и установка электронных систем. Продолжается заполнение гидравлических систем прессов усилием 5 и 10 тыс. т. Ведется монтаж установки гидросбива, портальных и напольных роботов. Смонтировано оборудование участка термообработки в составе закалочной и отпускной печи, четырех закалочных устройств.



Добавим, что на предприятии будут применяться современные экологичные технологии. В их числе — замкнутый цикл водопользования с системой водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой. Также задействована система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Предусмотрен склад масел, где будут собирать и утилизировать масла для отправки на вторичную переработку. В производственный цех проложат две железнодорожные ветки для ввоза заготовки и вывоза готовой продукции. Колеса можно отгружать и автотранспортом.







«Новый завод практически готов к запуску. Мы планируем ввести его в работу в июле, ко Дню металлурга. Это будет самое современное в России производство железнодорожных колес, здесь будет самый высокий уровень автоматизации процессов», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Площадь всех производственных и вспомогательных помещений составляет порядка 26 тыс. кв. метров. Предприятие сможет выпускать до 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения мощности до 300 тыс. В строительство завода вложено примерно 18 млрд руб.



«Аллегро» находится в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде. Предприятие будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК: оттуда будет поставляться стальная заготовка, а комбинат внесет в проект свою экспертизу. Уточним, что ЕВРАЗ НТМК — одно из ведущих предприятий по выпуску железнодорожных колес в России и СНГ. Там выпускается более 80 видов ж/д колес.







Напомним, что строительство завода началось в мае 2021 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд, владелец «Рейл сервис» Сергей Гущин, начальник Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников, генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.



Строительство основного производственного корпуса завода было завершено в мае 2022 года. В том же году строители сдали административно-бытовой комплекс для сотрудников.



Вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд ранее отмечал, что запуск нового завода позволит в полной мере реализовать политику импортозамещения.



Отметим, что в настоящий момент ЕВРАЗ НТМК является одним из ведущих предприятий в России и СНГ, занимающихся выпуском железнодорожных колес. Колесная продукция тагильского предприятия также широко известна на рынке. Сегодня будущие работники завода проходят обучение и стажировку на действующем производстве ЕВРАЗ НТМК. Это слесари-ремонтники, технологи, электромонтеры, дефектоскописты, контролеры ОТК, вальцовщики, операторы постов управления, станков с ЧПУ и машинисты кранов. Всего на новом предприятии появится 443 новых рабочих места.



Добавим, что в Свердловской области большое внимание уделяется вопросам импортозамещения, чему может помочь и новая производственная площадка. Например, Е. Куйвашев неоднократно указывал, что импортозамещение — это стратегический вопрос, от успешного решения которого зависят экономическая безопасность региона и технологический суверенитет страны. Он отмечал, что по ключевым сегментам нужно добиться независимости от импорта и закрыть основные потребности в материалах, сырье, комплектующих и оборудовании.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа