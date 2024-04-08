Металлургические инновации

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Специалисты бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса из особо прочной стали марки В. Конструкцию отличает диск с низкой напряженностью. Благодаря этому модель на 30% более износостойка в эксплуатации и позволяет перевозить в вагоне на 200 кг груза больше. Первая опытно-промышленная партия из 1 тыс. штук направлена российским потребителям.Отмечается, что металлурги технического управления ЕВРАЗ НТМК работали над новой моделью колеса на протяжении четырех лет. За это время были созданы марка стали и режимы термической обработки, позволяющие получить повышенную твердость изделия, а также разработана новая программа для обработки колес на станках с ЧПУ.За счет низконапряженной конструкции изделие равномерно воспринимает осевую нагрузку и распределяет ее по всему сечению диска. Твердость колеса составляет не менее 360 единиц по Бринеллю, что приблизительно равно уровню твердости рельсов. Масса новой модели колеса при этом меньше на 8% по сравнению с существующими моделями.Эффективность разработанной модели была подтверждена в ходе испытаний на экспериментальном кольце научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве. На конструкцию получен патент, а за разработку колеса в 2023 году специалистов технического управления ЕВРАЗ НТМК отметили премией имени Черепановых.«ЕВРАЗ НТМК на протяжении многих лет реализует программу по расширению сортамента проката транспортного назначения. Мы приобретаем новое оборудование, осваиваем передовые технологии, вводим в работу дополнительные мощности по механической обработке колес, контролю качества. Железнодорожные колеса ЕВРАЗ НТМК отвечают самым высоким требованиям качества, и потребители это подтверждают», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Стоит добавить, что сегодня на ЕВРАЗ НТМК освоено более 80 видов железнодорожных колес для грузовых и пассажирских вагонов, специального подвижного состава, метрополитена. Комбинат выпускает продукцию в соответствии с требованиями российских и мировых потребителей.Помимо этого, специалисты ЕВРАЗ НТМК планомерно приобретают и вводят в эксплуатацию различные инновационные виды техники, повышающие качество и позволяющие выпускать новые виды продукции. Так, в марте этого года на предприятии заработал промышленный 3D-принтер, который позволяет печатать детали из металла. Инвестиции во внедрение инновационных аддитивных технологий составили 30 млн руб.На предприятии отмечают, что принтер обеспечивает высокую точность и плотность изделий, позволяя специалистам цеха печатать геометрически сложные детали высотой до 400 мм и диаметром 315 мм. Также агрегат дает возможность быстро вносить конструктивные изменения и уменьшать конечную массу изделия.«В отличие от классической технологии 3D-принтеры быстро и с высокой точностью изготавливает детали сложных форм. С применением новой технологии на комбинате производятся форсунки машин непрерывного литья заготовок и клейма для маркировки изделий. Повышается скорость процессов и эффективность производства, растет компетенция специалистов, осваивающих 3D-технологии», — отметил Денис Новоженов.В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК используется 12 принтеров для 3D-печати. Ранее приобретенные 11 агрегатов предназначены для печати из полимеров. В перспективе на комбинате планируется приобретение роботизированных наплавочных 3D-агрегатов.