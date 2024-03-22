Специалисты ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса с низконапряженной конструкцией диска

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. 13 апреля в 12.00 Факультет социальной психологии Гуманитарного университета проведет в ...22.03.2024 В «Терминале Е» в «Пассаже» прошел мастер-класс студентов Гуманитарного университета
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Студенты Гуманитарного университета провели учебное мероприятие по направлению «Сервис» ...04.12.2023 Факультет журналистики УрФУ провел «День межпоколенческих коммуникаций»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 2 декабря на площадке факультета журналистики Уральского федерального университета ...07.03.2023 Студенты Гуманитарного университета создали маски для брендирования видео с логотипом 300-летия Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Студенты Гуманитарного университета к 300-летию Екатеринбурга создали специальные маски ...27.03.2009 Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, которые пройдут в вузах Екатеринбурга во время весенних школьных каникул
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2009. Специалисты Уральского банка Сбербанка России примут участие в Днях открытых дверей, ...