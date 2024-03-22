Специалисты ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса с низконапряженной конструкцией диска

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Специалисты бюро развития новых конструкций транспортного проката ЕВРАЗ НТМК разработали новую модель железнодорожного колеса из особо прочной стали марки В. Конструкцию отличает диск с низкой напряженностью, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Эксперты отмечают, что новая модель обеспечивает повышение износостойкости в эксплуатации на 30% и позволяет перевозить в вагоне на 200 кг груза больше. Первая опытно-промышленная партия из 1 тыс. штук уже направлена российским потребителям.«ЕВРАЗ НТМК на протяжении многих лет реализует программу по расширению сортамента проката транспортного назначения. Мы приобретаем новое оборудование, осваиваем передовые технологии, вводим в работу дополнительные мощности по механической обработке колес, контролю качества», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.Эффективность разработанной модели подтверждена в ходе испытаний на экспериментальном кольце научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в Москве. На конструкцию получен патент, а специалисты технического управления ЕВРАЗ НТМК за разработку колеса в 2023 году получили премию имени Черепановых.