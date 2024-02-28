Двутавр для наукограда

На строительстве одного из самых значимых проектов в сфере научно-исследовательской инфраструктуры — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Новосибирской области — используется двутавровая балка, произведенная на ЕВРАЗ НТМК. Более 330 т этого материала на строительную площадку отгрузил ЕВРАЗ Маркет.



При возведении комплекса применяются балки 20К1 и 25К2, которые играют роль несущих конструкций покрытия — в нижних и верхних поясах ферм. Перед тем как поставить материалы на объект, двутавровые балки длиной 14,5 м специалисты обработали в сервисном металлоцентре (СМЦ) ЕВРАЗ Маркета в Нижнем Тагиле. Здесь их распилили в размер по требованию заказчика, а также произвели гибку на сервогидравлическом автоматизированном прессе, чтобы создать необходимый строительный подъем.



Специалисты отмечают, что благодаря тому, что СМЦ предложил возможность формирования строительного подъема балки, проектировщикам удалось создать технологичный и футуристичный архитектурный облик СКИФа. Дизайн данного комплекса принес его создателям победу в международном архитектурном конкурсе «Евразийская премия» в номинации «Промышленные здания и сооружения».



Стоит добавить, что СКИФ — это первый в мире источник синхротронного излучения поколения 4+. На этом объекте российские ученые планируют исследовать структуру различных органических и неорганических веществ. Области применения полученных знаний — генетика, фармакология, геохимия, квантовая химия. Строительство объекта ведется в наукограде Кольцово на территории Сибири и должно завершиться в конце 2024 года.



«Для ЕВРАЗ Маркета почетно участвовать в реализации значимых для страны проектов, и мы подходим к ним со всей ответственностью. Проект СКИФ подтверждает высокий потенциал применения балки в сложных проектах и наш опыт в изготовлении и поставке качественной продукции с дополнительной обработкой», — подчеркнула генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.



Отметим, что в прошлом году специалисты СМЦ ЕВРАЗ Маркета произвели обработку под требования заказчиков более 10 тыс. т фасонного проката. Всего было выполнено около 700 заказов для 250 заводов металлоконструкций (ЗМК), расположенных в разных регионах РФ, а также в Беларуси.



Коммерческий директор по развитию металлопроцессинга ЕВРАЗ Маркета Дмитрий Велин отмечает, что доля заказов с комплексной обработкой двутавра увеличивается с каждым годом.



«Сегодня все большая доля заказов приходится на комплексную обработку двутавра. Если в 2021 году доля заказов с пилением и сверлением составляла 20%, а в 2022 — 35%, то в 2023 году подобных заказов уже более 70%. В таких заказах кроме пиления выполняется сверление и фрезерование отверстий и пазов, разметка для установки сопрягаемых элементов или гибка для формирования строительного подъема», — добавил Дмитрий Велин.



Стоит пояснить, что комплексная обработка фасонного проката под требования заказчика на высокотехнологичном оборудовании, которое имеется в распоряжении мастеров СМЦ, позволяет не только сократить срок сборки строительных металлоконструкций на 30-60%, но и снизить издержки заводов металлоконструкций на 10-15%.



Отметим, что металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит всесторонний контроль качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов. Комбинат производит более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть изготовлены конструкции для зданий и сооружений любого назначения. Стальные конструкции из проката ЕВРАЗ НТМК применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах не только России, но и других стран. Их использование позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов.



Поэтому двутавровые балки производства ЕВРАЗ НТМК применяют при строительстве и других важных объектов, в том числе там, где требуется высокая прочность и надежность конструкций. Так, в конце прошлого года филиал ЕВРАЗ Маркета в Екатеринбурге отгрузил 6 тыс. т стальной балки на строительство Городецкого гидроузла в Нижегородской области.



Для возведения объекта заказчик выбрал среди ассортимента ЕВРАЗ НТМК широкополочные и балочные двутавры 70Ш3, 70Ш4, 70Б4 различных длин, включая балки длиной 23,4 м. При поставке негабаритного груза специалисты ЕВРАЗ Маркета использовали спецтранспорт — стандартные и специализированные платформы и трубовозы.



Отметим, что реконструкция и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода обеспечат Городецкому гидроузлу — одному из крупнейших инфраструктурных проектов страны — безопасное и бесперебойное судоходство по Волге. Он рассчитан на сухогрузные, пассажирские и нефтеналивные суда, баржи, буксиры-толкачи. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», строительство завершат в 2026 году.



Кроме этого, в текущем году ЕВРАЗ НТМК поставит 600 т стального двутавра для строительства многоуровневого паркинга открытого типа в подмосковных Мытищах.



Новый паркинг будет иметь площадь 13 тыс. 460 кв. м., высоту в восемь этажей и вместит 500 автомобилей. Использование металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК позволит строителям значительно увеличить вместимость объекта относительно монолитного паркинга аналогичного размера.



Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа