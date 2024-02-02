Союз металла и воды

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ НТМК отправил почти 6 тыс. т стальной балки на строительство Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Такой объем двутавровой балки филиал ЕВРАЗ Маркета (металлотрейдинговая компания ЕВРАЗа) в Екатеринбурге отгрузил на стойку с ноября по декабрь 2023 года.Заказчик выбрал для проекта широкополочные и балочные двутавры 70Ш3, 70Ш4, 70Б4 различных длин, включая балки длиной 23,4 м. При поставке использовался спецтранспорт: стандартные и специализированные платформы и трубовозы для отгрузки негабаритной продукции.Генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза сообщила, что реконструкция и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода обеспечат Городецкому гидроузлу — одному из крупнейших инфраструктурных проектов страны — безопасное и бесперебойное судоходство по Волге. Он рассчитан на сухогрузные, пассажирские и нефтеналивные суда, баржи, буксиры-толкачи. Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», строительство завершат в 2026 году.«Участие ЕВРАЗ Маркета в строительстве подобных масштабных проектов подтверждает наш статус надежного партнера и крупнейшего поставщика горячекатаного двутавра. Мы намерены и дальше укреплять свои позиции, предлагая клиентам востребованную продукцию и первоклассный сервис. В том числе поставки металлопроката в размер и с предварительной обработкой, что серьезно снижает издержки для заводов металлоконструкций и наших конечных клиентов», — прокомментировала Наталия Береза.Отметим, что металлопрокат ЕВРАЗ НТМК проходит всесторонний контроль качества на всех этапах производства: от внутренней структуры стали до проверки стойкости готовой продукции при температуре минус 70 градусов. Комбинат производит более 300 профилеразмеров двутавров, из которых могут быть изготовлены конструкции для зданий и сооружений любого назначения. Стальные конструкции из проката ЕВРАЗ НТМК применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах не только России, но и других стран. Их применение позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов.Так, в начале декабря стало известно, что ЕВРАЗ НТМК поставит 600 т стального двутавра для строительства многоуровневого паркинга открытого типа в подмосковных Мытищах.Новый паркинг будет иметь площадь 13 тыс. 460 кв. м., высоту в восемь этажей и вмещать 500 автомобилей. Использование металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК позволит строителям значительно увеличить вместимость объекта относительно монолитного паркинга аналогичного размера.«Паркинги, построенные на основе металлокаркаса, обладают оптимальными конструктивными характеристиками. Здания с применением металлического каркаса долговечны, эргономичны, при этом строятся быстрее и дешевле монолитных», — отметил управляющий партнер компаний «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL BUILDING Григорий Ваулин.Напомним, что крупные поставки металлических строительных конструкций производства ЕВРАЗ НТМК становятся все более доступными для строителей благодаря тому, что в июле 2023 года ЕВРАЗ Маркет открыл в Нижнем Тагиле крупный сервисный металлоцентр (СМЦ). На предприятии осуществляется комплексная обработка фасонного проката для строительной отрасли.Данный СМЦ позволяет обрабатывать в год 70 тыс. т металлопроката. При этом общая емкость склада составляет 9,5 тыс. т проката на площади более 10 тыс. кв. м.«Объект расположен в непосредственной близости к ЕВРАЗ НТМК — крупнейшему производителю двутавров в России, что позволяет значительно сократить время и стоимость доставки металлопроката. Для клиентов созданы максимально комфортные условия», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.По словам специалистов, современное оборудование с ЧПУ включает широкий спектр услуг. Благодаря этому ЕВРАЗ Маркет поставляет клиентам готовый полуфабрикат, который может сразу применяться при монтаже каркасов зданий. При этом все детали маркированы и размечены, что позволяет сократить срок сборки металлоконструкций для жилых и промышленных объектов на 30-60%. Кроме этого, такой принцип сборки помогает уменьшить издержки заводов металлоконструкций на 10-15%.«Применение продукции сервисного металлоцентра максимально эффективно для потребителя с экономической точки зрения за счет отсутствия отходов, оптимизации времени и трудозатрат на заготовительном участке. Повышение доступности обработанного фасонного проката — очередной шаг к развитию строительства на металлокаркасе», — подчеркнула Наталия Береза.Благодаря новому СМЦ полуфабрикат из сервисного металлоцентра в Нижнем Тагиле можно приобрести во всех регионах России, а также у партнеров в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Белоруссии и других странах СНГ.