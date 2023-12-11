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ЕВРАЗ НТМК отправил на строительство Городецкого гидроузла около 6 тыс. тонн двутавра

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Около 6 тыс. т стальной балки производства ЕВРАЗ НТМК отправлено на строительство Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК отправил на строительство Городецкого гидроузла около 6 тыс. тонн двутавра

В период с ноября по декабрь 2023 года ЕВРАЗ Маркет отгрузил для проекта, реализуемого в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы», широкополочные и балочные двутавры 70Ш3, 70Ш4, 70Б4 различных длин, включая балки длиной 23,4 м.

Генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза сообщила, что реконструкция и создание судоходного канала от Городца до Нижнего Новгорода обеспечат Городецкому гидроузлу — одному из крупнейших инфраструктурных проектов страны — безопасное и бесперебойное судоходство по Волге.

ЕВРАЗ НТМК отправил на строительство Городецкого гидроузла около 6 тыс. тонн двутавра

«Участие ЕВРАЗ Маркета в строительстве подобных масштабных проектов подтверждает наш статус надежного партнера и крупнейшего поставщика горячекатаного двутавра. Мы намерены и дальше укреплять свои позиции, предлагая клиентам востребованную продукцию и первоклассный сервис», — отметила Наталия Береза.

Стальные конструкции из проката ЕВРАЗ НТМК применяются во всех климатических поясах и сейсмических зонах как нашей страны, так и за рубежом. Их использование позволяет сократить расход стали и значительно сэкономить на изготовлении и монтаже стальных элементов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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