ЕВРАЗ НТМК отправил на строительство Городецкого гидроузла около 6 тыс. тонн двутавра

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В строительстве многоуровневого паркинга открытого типа на 500 машино-мест в ...17.02.2022 ЕВРАЗ предоставил более 5 тыс. тонн металлопроката для строительства первой АЭС в Бангладеш
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. ЕВРАЗ НТМК произвел около 3 тыс. т двутавровой балки, которая будет использоваться в ...14.01.2021 ЕВРАЗ стал поставщиком Универсиады-2023
Для строительства дворца водных видов спорта в Екатеринбурге подготовлено более 1,8 тыс. тонн двутавровой балки ...19.11.2020 ЕВРАЗ НТМК начал производство нового вида двутавровых балок
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. ЕВРАЗ НТМК приступил к производству нового вида двутавровых балок — 40Ш7. В линейке ...27.10.2020 ЕВРАЗ произвел более 4,5 тыс. тонн стального двутавра для строительства торгового комплекса в Брянске
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. ЕВРАЗ НТМК произвел 4 тыс. 500 т стального двутавра для строительства ...