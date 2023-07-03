ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему ...13.01.2021 Более 1,8 тыс. тонн двутавровой балки произвел ЕВРАЗ для строительства объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ НТМК произвел более 1,8 тыс. т двутавровых балок для строительства дворца водных ...11.11.2019 ЕВРАЗ НТМК поставил 900 тонн двутавров для строительства московского метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. ЕВРАЗ НТМК поставил более 900 т двутавров для строительства транспортно-пересадочного ...02.09.2019 ЕВРАЗ поставил порядка 1,7 тонны балок для строительства завода Mercedes-Benz
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. ЕВРАЗ поставил порядка 1 тыс. 700 т стальных двутавров для строительства завода по ...01.04.2019 Стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК используют при строительстве крупнейшего торгового центра Северного Кавказа
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. Более 3 тыс. т двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства ...