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ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В строительстве многоуровневого паркинга открытого типа на 500 машино-мест в подмосковных Мытищах будут использованы стальные балки производства ЕВРАЗ НТМК. Это позволит увеличить вместимость паркинга, отметили в региональном центре корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Новый паркинг будет иметь площадь 13 тыс. 460 кв. м, высоту в восемь этажей и вмещать 500 автомобилей. Вместимость значительно увеличена относительно монолитного паркинга аналогичного размера за счет использования металлического каркаса с большепролетными балками из двутавра производства ЕВРАЗ НТМК», — говорится в сообщении.

Этой же точки зрения придерживаются и эксперты. «Паркинги, построенные на основе металлокаркаса, обладают оптимальными конструктивными характеристиками. Здания с применением металлического каркаса долговечны, эргономичны, при этом строятся быстрее и дешевле монолитных», — отметил управляющий партнер компаний «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL BUILDING Григорий Ваулин.
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