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ЕВРАЗ НТМК поставит около 3 тыс. тонн стальной балки для строительства стадиона «Торпедо» в Москве

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Стальные балки производства ЕВРАЗ НТМК будут использованы при строительстве металлоконструкций, из которых возведут стадион «Торпедо» в Москве. Производство и поставку более 2,8 т металлоконструкций осуществляет EVRAZ Steel Building, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК поставит около 3 тыс. тонн стальной балки для строительства стадиона «Торпедо» в Москве
Изображение предоставлено ФК «Торпедо»

Строительство стадиона «Торпедо» проводится в короткие сроки, он планируется к вводу в эксплуатацию уже в 2026 году. Строители будут использовать металл для создания сложных уникальных архитектурных решений. В частности, из металлоконструкций на высоте 30 м смонтируют кровлю стадиона с вылетом ферм порядка 19 м. Под кровлей из металла также сделают ходовые мостки для монтажа и обслуживания осветительной и иной инженерной инфраструктуры.

Первая отгрузка продукции была произведена в мае этого года, а металлические фермы, связи и прогоны будут доставлены на объект в июле и смонтированы за три месяца. Основные поставки будут завершены до октября текущего года, а закончить монтаж металлоконструкций строители должны в феврале 2025 года.

«Срок в две недели от заключения договора до первой поставки в строительной отрасли считается очень сжатым. Но наше конкурентное преимущество — успевать производить и отгружать металлоконструкции строго по графику поставок комплектными партиями в логике монтажа. Поэтому для нас вполне естественно, что заказчик по проекту строительства стадиона «Торпедо» выбрал нашу компанию в качестве поставщика металлоконструкций», — считает генеральный директор EVRAZ Steel Building Максим Беденко.

Отметим, что сегодня ЕВРАЗ НТМК производит более 300 профилеразмеров стальной балки с различными характеристиками по запросу потребителя. Балка обладает высокой прочностью и износостойкостью, пригодна для использования в условиях Крайнего Севера.
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