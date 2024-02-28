ЕВРАЗ НТМК поставит около 3 тыс. тонн стальной балки для строительства стадиона «Торпедо» в Москве

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. ЕВРАЗ Маркет отгрузил более 330 т стальной двутавровой балки производства ...11.12.2023 ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В строительстве многоуровневого паркинга открытого типа на 500 машино-мест в ...27.01.2020 ЕВРАЗ НТМК отгрузил для строительства космического комплекса «Ангара» более 1 тыс. 800 тонн двутавровых балок
УрБК, Нижний Тагил, 27.01.2020. Комбинат ЕВРАЗ НТМК отгрузил для строительства стартового космического ракетного ...02.10.2017 ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3 тыс. т двутавровой балки для строительства нового депо ...26.10.2016 ЕВРАЗ отгрузил продукцию для строительства плавучей атомной теплоэлектростанции
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) отгрузил 1 ...