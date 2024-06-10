ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди мясокомбината в Москве

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Стальные балки производства ЕВРАЗ НТМК будут использованы при строительстве ...11.12.2023 ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В строительстве многоуровневого паркинга открытого типа на 500 машино-мест в ...13.01.2021 Более 1,8 тыс. тонн двутавровой балки произвел ЕВРАЗ для строительства объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. ЕВРАЗ НТМК произвел более 1,8 тыс. т двутавровых балок для строительства дворца водных ...11.11.2019 ЕВРАЗ НТМК поставил 900 тонн двутавров для строительства московского метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. ЕВРАЗ НТМК поставил более 900 т двутавров для строительства транспортно-пересадочного ...02.10.2017 ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3 тыс. т двутавровой балки для строительства нового депо ...