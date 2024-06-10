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ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди мясокомбината в Москве

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди мясокомбината в Москве. Отгрузку металлоконструкций осуществила компания EVRAZ Steel Building. Генпроектировщиком проекта стала одна из компаний — партнеров экосистемы EVRAZ Steel — «Стандарт проект», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ НТМК произвел партию стальных балок для строительства второй очереди мясокомбината в Москве
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Специалисты EVRAZ Steel Building в короткие сроки разработали металлоконструкции для сооружения нового корпуса мясокомбината в промышленной зоне «Орлово» в районе Ново-Переделкино на западе столицы. В течение четырех месяцев на стройплощадку поставили 2 тыс. 273 т металлоконструкций — стальные колонны, балки, монтажные элементы и другую продукцию, в том числе 786 т перфорированной стальной балки ЕВРАЗ НТМК.

Использование такого типа балки по рекомендации проектировщиков компании позволило строителям на 30% сократить затраты за счет снижения металлоемкости при сохранении всех рабочих и несущих качеств конструкций.
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