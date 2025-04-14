УралБизнесКонсалтинг
Продукцию ЕВРАЗ НТМК используют при строительстве завода по производству автокомпонентов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. При строительстве завода по производству автомобильных компонентов компании ROSSKO в Свердловской области используются стальные балки, изготовленные на ЕВРАЗ НТМК, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Общая площадь зданий и сооружений в проекте составит порядка 25 тыс. кв. м. В производстве металлоконструкций, в том числе на основе балки ЕВРАЗ НТМК, приняли участие семь заводов-партнеров, которые входят в экосистему EVRAZ STEEL.

Общий объем поставки составил 3 тыс. 650 т металлоконструкций. Отгрузку металлоконструкций для литейного цеха с автоматизированными линиями и цеха механической обработки и упаковки, а также инжиниринг осуществляла компания EVRAZ STEEL BUILDING. Инженеры компании cпроектировали конструктивную и деталировочную документацию.

ЕВРАЗ НТМК производит более 300 профилеразмеров стальной балки с различными качественными характеристиками по запросу потребителя. Балка обладает высокой прочностью и износостойкостью, она пригодна для использования в условиях Крайнего Севера и проходит испытания на прочность при температуре минус 70 градусов Цельсия.

«Строгое соблюдение графика поставки и качества конструкций стало возможным благодаря четкому следованию участниками производственной цепочки требованиям бизнес-модели компании. Мы добились сокращения сроков более чем на 60% за счет одностадийного проектирования, при котором чертежи разрабатывают не друг за другом, а параллельно», — отметил заместитель генерального директора EVRAZ STEEL BUILDING по взаимодействию с рынком металлоконструкций Евгений Самарин.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
