На строительстве Сибирского кольцевого источника фотонов используют двутавровую балку производства ЕВРАЗ НТМК

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Около 6 тыс. т стальной балки производства ЕВРАЗ НТМК отправлено на строительство ...11.12.2023 ЕВРАЗ НТМК поставит 600 тонн стальной балки для строительства паркинга в Подмосковье
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. В строительстве многоуровневого паркинга открытого типа на 500 машино-мест в ...11.11.2019 ЕВРАЗ НТМК поставил 900 тонн двутавров для строительства московского метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. ЕВРАЗ НТМК поставил более 900 т двутавров для строительства транспортно-пересадочного ...01.04.2019 Стальные двутавры ЕВРАЗ НТМК используют при строительстве крупнейшего торгового центра Северного Кавказа
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2019. Более 3 тыс. т двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства ...02.10.2017 ЕВРАЗ НТМК поставил продукцию для строительства депо «Саларьево» в Московском метрополитене
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2017. ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3 тыс. т двутавровой балки для строительства нового депо ...