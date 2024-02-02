На строительстве Сибирского кольцевого источника фотонов используют двутавровую балку производства ЕВРАЗ НТМК

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УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. ЕВРАЗ Маркет отгрузил более 330 т стальной двутавровой балки производства Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК) на строительство одного из самых масштабных проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Новосибирской области. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.«Для ЕВРАЗ Маркета почетно участвовать в реализации значимых для страны проектов, и мы подходим к ним со всей ответственностью. Проект СКИФ подтверждает высокий потенциал применения балки в сложных проектах и наш опыт в изготовлении и поставке качественной продукции с дополнительной обработкой», — рассказала генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.Произведенные ЕВРАЗ НТМК двутавровые балки 20К1 и 25К2 используются в качестве несущих конструкций покрытия — в нижних и верхних поясах ферм. Перед поставкой двутавры длиной до 14,5 м были обработаны в сервисном металлоцентре (СМЦ) ЕВРАЗ Маркета в Нижнем Тагиле, где произвели пиление в размер и гибку на сервогидравлическом автоматизированном прессе для формирования строительного подъема.