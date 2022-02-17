ЕВРАЗ открыл новый сервисный металлоцентр в Нижнем Тагиле

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. ЕВРАЗ Маркет (металлотрейдинговая компания ЕВРАЗа) открыл в Нижнем Тагиле крупный сервисный металлоцентр (СМЦ). На предприятии будет осуществляться комплексная обработка фасонного проката для строительной отрасли.Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, новый СМЦ позволит обрабатывать в год 70 тыс. т металлопроката. При этом общая емкость склада составит 9,5 тыс. т проката на площади более 10 тыс. кв. м.«Объект расположен в непосредственной близости к ЕВРАЗ НТМК — крупнейшему производителю двутавров в России, что позволяет значительно сократить время и стоимость доставки металлопроката. Для клиентов созданы максимально комфортные условия», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.По словам специалистов, современное оборудование с ЧПУ включает широкий спектр услуг. Благодаря этому ЕВРАЗ Маркет будет поставлять клиентам готовый полуфабрикат, который может сразу применяться при монтаже каркасов зданий. При этом детали будут маркированы и размечены, что сократит срок сборки металлоконструкций для жилых и промышленных объектов на 30-60%. Кроме этого, такой принцип сборки поможет уменьшить издержки заводов металлоконструкций на 10-15%.«Применение продукции сервисного металлоцентра максимально эффективно для потребителя с экономической точки зрения за счет отсутствия отходов, оптимизации времени и трудозатрат на заготовительном участке. Повышение доступности обработанного фасонного проката — очередной шаг к развитию строительства на металлокаркасе», — рассказала генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.Отмечается, что теперь полуфабрикат из сервисного металлоцентра в Нижнем Тагиле можно приобрести во всех регионах России, а также у партнеров в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Белоруссии и других странах СНГ.