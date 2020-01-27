УралБизнесКонсалтинг
ЕВРАЗ НТМК поставил 2 тыс. тонн стальных двутавров для строительства корпусов по производству высокоскоростных поездов

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. ЕВРАЗ НТМК поставил свыше 2 тыс. т стальных двутавров для строительства новой производственной линии по сборке высокоскоростных поездов компании «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Отгрузку металлопроката производил ЕВРАЗ Маркет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Балка 60 Ш4, 45М и 25Б3 из стали С355 используется для возведения каркасов пяти корпусов общей площадью 67 тыс. кв. м. Самыми большими будут производственные корпуса пусконаладки и формирования компонентов кузова. Только для каркаса корпуса пусконаладки понадобилось 1,5 тыс. т металлических конструкций. До конца года поставки фасонного металлопроката продолжатся.

ЕВРАЗ НТМК производит более 300 видов стальных двутавров, в том числе для Крайнего Севера. Также комбинат выпускает балку высокой прочности под брендом «Балмакс» из низколегированной стали, которая сочетает высокую прочность, хорошую ударную вязкость и отличную свариваемость. Предел текучести стали марки «Балмакс 390» — не менее 390 Мпа.

«ЕВРАЗ поставляет для партнеров из железнодорожной отрасли не только уникальные по своим свойствам рельсы и колеса, но и качественный металлопрокат для строительства и развития инфраструктуры. Наше сотрудничество с крупнейшими заводами металлоконструкций — синергия, направленная на решение стратегических задач, которые стоят сегодня перед крупными предприятиями страны», — говорит генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.

Запуск новой производственной линии запланирован на конец 2026 года. После выхода на проектные показатели завод сможет ежегодно выпускать до 144 вагонов для высокоскоростных магистралей и 150 вагонов электропоездов. Компания «Уральские локомотивы» планирует выпускать скоростной электропоезд, который предполагается использовать на строящихся ныне линиях высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Поезд сможет развивать скорость до 360 км/ч.

Фото предоставлено компанией Синара — девелопмент
