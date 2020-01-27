ЕВРАЗ НТМК поставил 2 тыс. тонн стальных двутавров для строительства корпусов по производству высокоскоростных поездов

Фото предоставлено компанией Синара — девелопмент

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. ЕВРАЗ НТМК поставил свыше 2 тыс. т стальных двутавров для строительства новой производственной линии по сборке высокоскоростных поездов компании «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Отгрузку металлопроката производил ЕВРАЗ Маркет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Балка 60 Ш4, 45М и 25Б3 из стали С355 используется для возведения каркасов пяти корпусов общей площадью 67 тыс. кв. м. Самыми большими будут производственные корпуса пусконаладки и формирования компонентов кузова. Только для каркаса корпуса пусконаладки понадобилось 1,5 тыс. т металлических конструкций. До конца года поставки фасонного металлопроката продолжатся.ЕВРАЗ НТМК производит более 300 видов стальных двутавров, в том числе для Крайнего Севера. Также комбинат выпускает балку высокой прочности под брендом «Балмакс» из низколегированной стали, которая сочетает высокую прочность, хорошую ударную вязкость и отличную свариваемость. Предел текучести стали марки «Балмакс 390» — не менее 390 Мпа.«ЕВРАЗ поставляет для партнеров из железнодорожной отрасли не только уникальные по своим свойствам рельсы и колеса, но и качественный металлопрокат для строительства и развития инфраструктуры. Наше сотрудничество с крупнейшими заводами металлоконструкций — синергия, направленная на решение стратегических задач, которые стоят сегодня перед крупными предприятиями страны», — говорит генеральный директор ЕВРАЗ Маркета Наталия Береза.Запуск новой производственной линии запланирован на конец 2026 года. После выхода на проектные показатели завод сможет ежегодно выпускать до 144 вагонов для высокоскоростных магистралей и 150 вагонов электропоездов. Компания «Уральские локомотивы» планирует выпускать скоростной электропоезд, который предполагается использовать на строящихся ныне линиях высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Поезд сможет развивать скорость до 360 км/ч.