Станки для движения

В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию новый участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов. Благодаря запуску этого участка на производстве уменьшилось время изготовления центров, была оптимизирована логистика перемещения заготовок, а также повысилась общая эффективность цеха.







Для работы участка было приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина для проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Помимо этого, для проверки качества поверхности изделий специалисты приобрели установку «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию. Инвестиции в покупку оборудования составили порядка 110 млн руб.



«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колесных центров высокого качества по запросам потребителей», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Для эффективной работы нового участка штат сотрудников цеха был увеличен на 10 человек.







На сегодняшний день ЕВРАЗ НТМК выпускает более 90 видов железнодорожных колес. Вся продукция проходит необходимую сертификацию и отвечает самым высоким требованиям потребителей.



Так, в прошлом году предприятие отгрузило первую партию железнодорожных колес, обладающих ресурсом пробега свыше 800 тыс. км. Это почти в два раза выше стандартных показателей продукции на российском рынке. Такие низконапряжные колеса с повышенной осевой нагрузкой предназначены для российского железнодорожного транспорта.







Увеличить ресурс и улучшить эксплуатационные характеристики помогло применение новой марки стали, разработанной совместно с научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта России. В ней содержится не более 0,78% углерода, что позволяет твердости обода превысить 360 единиц по Бринеллю. Кроме того, инженеры с помощью математического моделирования разработали новую форму диска, способную свести к минимуму напряжение, возникающее в колесе под нагрузкой. Все это позволит увеличить срок службы колеса, а соответственно, межремонтный период вагонов.







Перед началом запуска в серию продукция прошла сертификационные испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и получила сертификат соответствия.







Колеса с увеличенным пробегом из стали марки «Т» могут использоваться и для типовых, и для инновационных грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой — 23,5 и 25 т соответственно. К особенностям колес также относятся термостабильная конструкция, пониженный вес, увеличенный запас прочности, высокая степень износостойкости.



Стоит отметить, что ЕВРАЗ НТМК регулярно выделяет средства на создание дополнительных мощностей при производстве железнодорожных колес. Ряд нововведений на производстве запланирован на текущий год.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа