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ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, а также повышена общая эффективность цеха. Для работы участка было приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина с целью проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Помимо этого, для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.

ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Инвестиции в покупку оборудования составили около 110 млн руб.

«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колесных центров высокого качества по запросам потребителей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Отмечается, что на новом участке штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек, а на самой территории созданы комфортные условия труда.

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