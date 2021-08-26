ЕВРАЗ НТМК направил 110 млн рублей на покупку станков для нового участка по приемке и обработке колесных центров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В колесобандажном цехе ЕВРАЗ НТМК введен в работу новый участок по приемке и обработке колесных центров для локомотивов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Благодаря вводу в эксплуатацию нового участка уменьшилось время изготовления центров, оптимизирована логистика перемещения заготовок, а также повышена общая эффективность цеха. Для работы участка было приобретено современное оборудование: сверлильно-фрезерный станок для выполнения маслосъемных и технологических отверстий, балансировочная машина с целью проверки остаточного дисбаланса, два консольно-поворотных крана и другое вспомогательное оборудование. Помимо этого, для проверки качества поверхности изделий закуплена установка «Магнитоскоп», которая выполняет магнитопорошковую дефектоскопию.





Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



Инвестиции в покупку оборудования составили около 110 млн руб.



«Создание нового участка позволит ЕВРАЗ НТМК осваивать новые виды колесных центров высокого качества по запросам потребителей», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Отмечается, что на новом участке штат сотрудников цеха увеличен на 10 человек, а на самой территории созданы комфортные условия труда.