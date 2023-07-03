Цифровизация ЕВРАЗа

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему управления производством. Проект был реализован в цехе по ремонту металлургического оборудования № 3. Запуск системы был подготовлен специалистами ЕВРАЗа совместно с компанией «Цифра» и удостоен наград на всероссийском конкурсе в рамках промышленной конференции «Эффективное производство 4.0» в номинации «Интеграция с другими цифровыми продуктами».Проект позволил объединить более 160 единиц высокопроизводительного оборудования подразделения в единую цифровую среду под управлением комплекса «Диспетчер». Благодаря этому теперь всю необходимую информацию о работе станочного парка можно видеть в режиме реального времени. После выполнения задания станочник ставит отметку, и система фиксирует готовность детали. Также в нее вводится информация о состоянии заготовки, необходимости инженерного обслуживания, простоях.Это позволяет вести учет работы станков, анализировать загруженность каждого агрегата, качество изготовления деталей и многое другое. Цифровая система помогла отказаться от бумаг с чертежами и технологическими описаниями, что дает возможность сократить время выполнения производственных операций, снизить себестоимость продукции, увеличить производительность цеха.«Уникальность проекта в том, что он интегрирован и синхронизирован с другими информационными программами, действующими на ЕВРАЗ НТМК. Предложенный проект имеет возможность дальнейшего развития для удобства нашего производства и тиражирования на ЕВРАЗ КГОК», — рассказал директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.В дальнейшем внедрение «Диспетчера» позволит получать полноценную картину происходящего: оценивать загрузку и производительность оборудования в привязке к плану выпуска изделий, выявлять узкие места, фиксировать время и причины простоев и контролировать ход выполнения заданий.Отметим, что это не первый опыт цифровизации производства для ЕВРАЗ НТМК. Так, в начале года на шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК был запущен в работу проект цифровой модели управления эффективностью процесса (DPM). Система позволила повысить производительность участка за счет визуализации оперативных данных. Ожидается, что общий экономический эффект от внедрения проекта составит более 12 млн руб. ежегодно.Кроме этого, ЕВРАЗ НТМК последовательно реализует программу по переводу на дистанционное управление кранов. Первый проект предназначен для четырех мостовых кранов в колесобандажном цехе и на коксохимическом производстве. Программа продлится до 2024 года и предполагает оснащение системой дистанционного управления 13 кранов.«Дистанционное управление кранами позволит улучшить условия труда, сделает эту работу более технологичной и интересной. Позволит сотрудникам повысить свои профессиональные навыки и уровень компетенций. Использование цифровых решений интересно молодежи», — отметил директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.Перевод на дистанционное управление предусматривает перенос рабочих мест машинистов в отдельное помещение, где будут установлены джойстики, которые дублируют рычаги крана, а также мониторы и удобные кресла. Сам кран и рабочее место крановщика будут соединены программируемым логическим контроллером. Управление будет осуществляться по мониторам. Все узлы и агрегаты кранов, слепые зоны оборудуются камерами видеонаблюдения, средствами передачи сигнала в режиме реального времени и системами безопасности. Будет организован безопасный доступ к системе управления краном, включающий идентификацию оператора, допуск крана к работе по результатам проверки оборудования и информации, полученной из мобильной системы технического обслуживания и ремонта оборудования.