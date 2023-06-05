На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Руководство предприятий ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК во Всемирный день охраны окружающей ...22.02.2023 На ЕВРАЗ НТМК начали применять цифровую систему DPM
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. На шлаковом дворе № 3 конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК реализован проект цифровой модели ...12.01.2023 ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подтвердили соответствие энергоменеджмента международному стандарту ISO 50001:2018
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК состоялся аудит, по результатам которого было подтверждено ...19.12.2022 ЕВРАЗ НТМК реализует программу по переводу кранов на дистанционное управление
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. ЕВРАЗ НТМК начал реализацию программы по переводу кранов на дистанционное управление. ...14.04.2020 ЕВРАЗ КГОК вложил 100 млн рублей в автоматизацию процесса подготовки сырья для производства агломерата
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2020. На ЕВРАЗ КГОК установлены 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства ...