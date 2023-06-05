На ЕВРАЗ НТМК запустили в работу уникальную цифровую систему управления производством

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. На ЕВРАЗ НТМК специалисты запустили в эксплуатацию уникальную цифровую систему управления производством. Проект был реализован в цехе по ремонту металлургического оборудования № 3, сообщает управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» горно-металлургического холдинга.Проект объединил более 160 единиц оборудования подразделения в единую цифровую среду под управлением комплекса «Диспетчер», что позволило видеть в режиме реального времени всю информацию о работе станочного парка.«Уникальность проекта в том, что он интегрирован и синхронизирован с другими информационными программами, действующими на ЕВРАЗ НТМК. Предложенный проект имеет возможность дальнейшего развития для удобства нашего производства и тиражирования на ЕВРАЗ КГОК», — рассказал директор по ремонтам дивизиона «Урал» Сергей Дружинин.