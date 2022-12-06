ЕВРАЗ подготовил к запуску «умный склад» железнодорожных колес на совместном с «Рейл Сервис» предприятии

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. На производственной площадке компании «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис») подготовлен к запуску «умный склад» железнодорожных колес. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Межоперационный склад будет полностью роботизирован, и влияние людей на процессы будет минимальным. Такое решение в колесном производстве будет применено впервые. Комплекс разработала и реализовала «Томская электронная компания».
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Строительство завода «Аллегро» завершено на 98%. На всех участках ведутся пусконаладочные работы или близится к завершению монтаж оборудования.
«Новый завод практически готов к запуску. Мы планируем ввести его в работу в июле, ко Дню металлурга. Это будет самое современное в России производство железнодорожных колес, здесь будет самый высокий уровень автоматизации процессов», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.
Площадь всех производственных и вспомогательных помещений составляет порядка 26 тыс. кв. метров. Мощность предприятия — 200 тыс. колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс. Инвестиции в строительство составили около 18 млрд руб. Предприятие строится в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде. «Аллегро» будет работать в связке с ЕВРАЗ НТМК.
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