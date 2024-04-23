Автопарк ЕВРАЗ ЗСМК в рамках «Транспортной стратегии» пополнился 45 единицами спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК третий год реализуется программа «Транспортная стратегия», направленная на совершенствование управления автомобильным, железнодорожным парком комбината и подрядных организаций, а также улучшение клиентского сервиса, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Так, за три года автопарк комбината пополнился 45 единицами техники, среди которых комфортабельные пассажирские автобусы, тепловозы, снегоуборочная машина на железнодорожном ходу, самосвалы, погрузчики.
В рамках цифровизации для подрядных организаций упростился процесс оформления разовых пропусков: теперь оформить заявку на проезд по территории комбината можно через личный кабинет контрагента в системе 1С, а проект «Электронный учет топлива» позволяет отслеживать фактический расход топлива спецтехники комбината в режиме реального времени.
Также для перевозчиков автоматизировали и сделали прозрачным процесс назначения автомобилей на вывоз готовой продукции. Для этого интегрировали электронную систему ЕВРАЗа SAP и общероссийскую биржу грузоперевозчиков АТРАКС, что позволило упростить оформление пакета перевозочных документов и значительно сократить время на оформление заявок на автоперевозку.
Директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова рассказала, что в апреле на предприятии ввели в эксплуатацию новый весовой комплекс, автоматические весы которого могут взвешивать фуры весом до 60 т и длиной до 24 м. Процесс взвешивания и досмотра автомобилей также существенно ускорился.
«Использование новых автовесов увеличит количество отгружаемых автомобилей в 2,5 раза, тем самым снимет нагрузку с железнодорожного транспорта и обеспечит необходимый объем перевозок продукции ЕВРАЗ ЗСМК. Пропускная способность автовесов — до 4 тыс. машин в месяц», — подчеркнула Наталья Иванова.
Она также отметила, что транспортная стратегия ЕВРАЗ ЗСМК предполагает не только пристраивание инфраструктуры, приобретение новой спецтехники, но и совершенствование процессов для подрядчиков и клиентов. Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа