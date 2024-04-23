Автопарк ЕВРАЗ ЗСМК в рамках «Транспортной стратегии» пополнился 45 единицами спецтехники

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК третий год реализуется программа «Транспортная стратегия», направленная на совершенствование управления автомобильным, железнодорожным парком комбината и подрядных организаций, а также улучшение клиентского сервиса, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, за три года автопарк комбината пополнился 45 единицами техники, среди которых комфортабельные пассажирские автобусы, тепловозы, снегоуборочная машина на железнодорожном ходу, самосвалы, погрузчики.В рамках цифровизации для подрядных организаций упростился процесс оформления разовых пропусков: теперь оформить заявку на проезд по территории комбината можно через личный кабинет контрагента в системе 1С, а проект «Электронный учет топлива» позволяет отслеживать фактический расход топлива спецтехники комбината в режиме реального времени.Также для перевозчиков автоматизировали и сделали прозрачным процесс назначения автомобилей на вывоз готовой продукции. Для этого интегрировали электронную систему ЕВРАЗа SAP и общероссийскую биржу грузоперевозчиков АТРАКС, что позволило упростить оформление пакета перевозочных документов и значительно сократить время на оформление заявок на автоперевозку.Директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова рассказала, что в апреле на предприятии ввели в эксплуатацию новый весовой комплекс, автоматические весы которого могут взвешивать фуры весом до 60 т и длиной до 24 м. Процесс взвешивания и досмотра автомобилей также существенно ускорился.«Использование новых автовесов увеличит количество отгружаемых автомобилей в 2,5 раза, тем самым снимет нагрузку с железнодорожного транспорта и обеспечит необходимый объем перевозок продукции ЕВРАЗ ЗСМК. Пропускная способность автовесов — до 4 тыс. машин в месяц», — подчеркнула Наталья Иванова.Она также отметила, что транспортная стратегия ЕВРАЗ ЗСМК предполагает не только пристраивание инфраструктуры, приобретение новой спецтехники, но и совершенствование процессов для подрядчиков и клиентов.