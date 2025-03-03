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ЕВРАЗ выделил на реализацию социальных проектов в городах присутствия 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. ЕВРАЗ выделил на реализацию социальных проектов на Урале и в Сибири 26 млн руб. Средства пойдут на реализацию проектов-победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выделил на реализацию социальных проектов в городах присутствия 26 млн рублей

«ЕВРАЗ активно поддерживает тех, кто меняет жизнь своих городов к лучшему. Именно такие люди становятся источником позитивных изменений и вдохновляют окружающих. Каждый год участники конкурса предлагают всё более смелые и значимые проекты, которые находят отклик и приносят реальную пользу. Новые идеи — это основа для ярких перемен регионов присутствия компании, поэтому мы продолжим ежегодно поддерживать участников конкурса на пути к успешной реализации лучших идей», — отметила директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративной социальной ответственности Мария Дронова.

ЕВРАЗ выделил на реализацию социальных проектов в городах присутствия 26 млн рублей

В 2025 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» подали 373 заявки, 65 проектов стали победителями. Средства пойдут на улучшение городской среды, развитие культуры, образования, спорта, поддержку пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, экологическое просвещение.

В Нижнем Тагиле одним из победителей стала технологическая лаборатория «Моделиум». В Горно-металлургической средней общеобразовательной школе ребята научатся создавать трехмерные объекты, развивая креативное мышление, технические навыки и интерес к науке. В Новокузнецке одним из победителей стал проект «Одежда с характером! Мода#Дети#Металлургия» благотворительного фонда поддержки Городского дворца детского (юношеского) творчества имени Н. К. Крупской. Команда проекта планирует создать коллекцию одежды для женщин, работающих в металлургии.

Отметим, что грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года. За 18 лет компания поддержала более 600 проектов.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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