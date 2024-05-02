Новый сезон программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» стартовал на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Сибири завершился третий сезон программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: ...10.11.2023 В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На Урале стартовал второй сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Об этом сообщает ...20.12.2022 ЕВРАЗ организовал в Новокузнецке сессию программы развития детских инициатив
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Новокузнецке прошла сессия программы развития детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди ...13.09.2022 Программу развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуют в городах Сибири и Урала
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» будет реализована в Кемеровской области, в городах ...04.09.2019 При поддержке ЕВРАЗа участники программы «Детский форсайт» побывали в «Артеке»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в ...