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Новый сезон программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» стартовал на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. Новый сезон программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» стартовал на Урале и в Сибири. В этом сезоне в мероприятиях примут участие более 600 старшеклассников и школьных кураторов, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В ближайшие восемь месяцев участники программы будут заняты в обучающих сессиях по проектированию и управлению проектами, выявлению внутренних талантов, навыкам самопрезентации, волонтерству, фандрайзингу, а также посетят экспертные сессии и встречи с лидерами успешных социальных и предпринимательских проектов.

В Нижнем Тагиле и Качканаре в новом сезоне примут участие более 180 человек. Перед стартом программы для уральцев был организован специальный командообразующий экологический квест.

«Основная задача программы «ЕВРАЗ: Люди будущего» — привлечь молодое поколение к решению социальных проблем в родных городах. Школьники предлагают интересные инициативы, получают поддержку в проработке, а затем и возможность реализовать проекты — уже в рамках грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и других грантовых программ. Так ребята учатся быть лидерами социальных изменений, а в городах присутствия нашей компании появляется больше инициативных и неравнодушных жителей, способных менять окружающую среду к лучшему», — рассказала директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова.


Всего с 2021 года в программе «ЕВРАЗ: Люди будущего» приняли участие более 1,6 тыс. старшеклассников и педагогов Сибири и Урала. Команды разработали 151 проект по экологии, улучшению городской, школьной среды, помощи пожилым людям и бездомным животным. 22 команды получили поддержку в рамках региональных и федеральных грантовых конкурсов.
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