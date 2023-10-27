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В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На Урале стартовал второй сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В этом году в проекте примут участие более 160 старшеклассников, которые при поддержке педагогов, администрации Нижнего Тагила и Качканара, а также сотрудников ЕВРАЗа будут изучать основы социального проектирования.

За время учебы, с ноября 2023 по май 2024 года, ребята узнают основы управления проектами, фандрайзинга, волонтерства, овладеют навыками самопрезентации и привлечения инвестиций и по окончании программы увидят свои идеи по развитию родных городов воплощенными.

«Вместе со школьниками развивается и сам проект «ЕВРАЗ: Люди будущего». В этом сезоне будут новые спикеры и эксперты, также в проекте предусмотрены познавательные экскурсии для детей, а учителя-кураторы получат сертификат о повышении квалификации», — рассказала директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

В первом сезоне проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего» участники реализовали 26 социальных проектов.
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