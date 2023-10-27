В Нижнем Тагиле и Качканаре открыт сезон проекта детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. При поддержке ЕВРАЗа в 14 палатах городской инфекционной больницы Нижнего Тагила ...20.12.2022 ЕВРАЗ организовал в Новокузнецке сессию программы развития детских инициатив
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Новокузнецке прошла сессия программы развития детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди ...13.09.2022 Программу развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуют в городах Сибири и Урала
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» будет реализована в Кемеровской области, в городах ...22.09.2021 ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. ЕВРАЗ совместно с городскими администрациями запускает в Новокузнецке и Междуреченске ...04.09.2019 При поддержке ЕВРАЗа участники программы «Детский форсайт» побывали в «Артеке»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. В тематической смене Агентства стратегических инициатив «Кадры будущего для регионов» в ...