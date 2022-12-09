ЕВРАЗ направил более 25 млн рублей на подготовку уральских школ и детских садов к учебному году

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. ЕВРАЗ в рамках шефской помощи направил более 25 млн руб. образовательным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара. Деньги были выделены для проведения ремонтов помещений и закупки компьютерной техники, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Так, в Нижнем Тагиле средства на реализацию проектов получили 23 школы, в том числе политехническая гимназия и 45 детских садов МАДОУ «Радость». В Качканаре — восемь школ, включая коррекционную, и два детских сада.В Нижнем Тагиле школы закупают компьютерную технику, музыкальное оборудование для проведения праздников, атрибуты для театральных постановок, спортивные снаряды и инвентарь для уроков физкультуры, расходные материалы в лаборатории. В одной из школ оборудуют кабинет робототехники. Большинство школ направили благотворительную помощь на проведение ремонтов актовых и спортивных залов, кровли, рекреации, кабинетов.В Качканаре при поддержке компании в школы приобретается новая мебель, наглядные пособия, мультимедийная техника. В семи учреждениях оборудованы центры детских инициатив. В коррекционной школе будет обновлен кабинет информатики: в нем проведут ремонт и закупят новое компьютерное оборудование.«В 2023 году мы изменили подходы к программе шефской помощи. Сделали ее более эффективной и масштабной. Перед новым учебным годом уделили внимание образовательным учреждениям Нижнего Тагила и Качканара. Совместно с управлениями образований сделали так, чтобы новый учебный год начался для детей и педагогов с приятных эмоций, а занятия проводились более качественно», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.В дошкольных образовательных учреждениях Нижнего Тагила благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на улучшение технического состояния помещений и приобретение оборудования, а также на благоустройство территорий. В 12 детских садах объединения «Радость» устанавливаются новые окна. Для проведения ремонта в 15 учреждениях закуплены строительно-отделочные материалы.Также металлурги провели традиционную волонтерскую акцию по сбору канцелярских принадлежностей для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. На собранные почти 100 тыс. руб. закупили необходимые вещи для школьников Нижнего Тагила и Качканара.Напомним, что ЕВРАЗ НТМК шефствует над 45 детскими садами МАДОУ «Радость», 24 школами Нижнего Тагила и Нижнетагильским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, тесно сотрудничает с базовыми учреждениями высшего и среднего профессионального образования. ЕВРАЗ КГОК оказывает поддержку восьми общеобразовательным организациям, а также учреждениям дошкольного образования.