ЕВРАЗ направил более 90 млн рублей уральским учебным заведениям

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Учебные заведения в Нижнем Тагиле и Качканаре получили от ЕВРАЗа более 90 млн рублей. Об этом пишет управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» ЕВРАЗ.В частности, в Нижнетагильском технологическом институте было отремонтировано 13 аудиторий и зона отдыха. В Центре образования № 1 Нижнего Тагила открыли новый профориентационный класс. Были приобретены лабораторные комплексы для занятий по физике, демо-наборы для демонстрации различных физических явлений: волновых явлений, магнитного поля кольцевых токов, геометрической оптики, механических колебаний.Кроме тог, в восьми школах Нижнего Тагила и двух школах Качканара оборудованы инженерные классы. В 12 школах Нижнего Тагила (школы № 5, 6, 12, 45, 49, 56, 58, 66, 80, 81, 85, горно-металлургическая школа) для уроков технологии установлены фрезерные, токарные и другие станки. Школы № 3, 24, Политехническая гимназия, Центр образования № 1 получили оборудование для курсов «Инженерная графика» и «Черчение».Оборудование для занятий робототехникой, конструированием и ЗD-моделированием закуплено в школах № 34, 40, 65, 69, 75/42, 100, 138. В школе № 144 создали мастерскую электромонтажа.В Качканаре при поддержке ЕВРАЗа в школе № 3 приобретен робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров, базовый набор учебного манипулятора, 3D-принтер. В школе им. К. Н. Новикова – системный блок в кабинет информатики. В школе № 2 появилось новое измерительное оборудование и противоскользящее покрытие в бассейне.Для кабинета технологии 7-й школы приобретены швейная машинка, электроплита с духовкой, кухонная мебель.Около 1000 детей работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК получили ко Дню знаний подарки от компании. Праздничные балы для первоклассников прошли в Нижнетагильском цирке и во Дворце культуры Качканара.«Нам очень важно повысить качество инженерного образования в учебных заведениях Нижнего Тагила и Качканара. ЕВРАЗ выделяет средства на формирование специальных инженерных лабораторий, кабинетов с современными компьютерами, станками и мультимедийными комплексами. Если сегодняшние школьники и студенты выберут своим местом работы уральские предприятия ЕВРАЗа, то на наших комбинатах они в полной мере смогут реализовать свой инженерный потенциал», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.