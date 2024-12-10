ЕВРАЗ помог открыть в Нижнем Тагиле мастерскую цифровых технологий для школьников

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. ЕВРАЗ в течение пяти лет вложит около 1 млрд руб. в создание и развитие уникальной ...14.11.2024 ЕВРАЗ направил 100 млн рублей на поддержку и развитие инженерного образования в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. ЕВРАЗ направил около 100 млн руб. на развитие филиала Нижнетагильского технологического ...23.09.2024 ЕВРАЗ направил 700 тыс. рублей на открытие образовательного кластера в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. ЕВРАЗ направил 700 тыс. руб. на создание образовательного кластера в детском саду № 208 ...02.09.2024 При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные ...30.03.2018 При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...