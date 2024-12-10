ЕВРАЗ помог открыть в Нижнем Тагиле мастерскую цифровых технологий для школьников

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Центре образования № 1 Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа открылась мастерская цифровых технологий, где школьники смогут изучать основы реверсивного инжиниринга. Компания направила на реализацию проекта 650 тыс. руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗаНа средства конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» для мастерской приобрели современные высокопроизводительные компьютеры, в том числе рабочую станцию, два 3D-принтера, расходные материалы, приборы. Подобное оборудование используется для изготовления запасных деталей на реальном производстве ЕВРАЗ НТМК. Занятия в мастерской ведут действующие специалисты подразделений комбината.3D-технологии в новом учебном пространстве изучают школьники восьмых классов и старше. На занятиях, которые проходят два раза в неделю, они учатся создавать виртуальные модели полезных в быту или на производстве деталей, чтобы потом напечатать их на 3D-принтере. Во время этой работы у подростков развивается пространственное мышление, умение работать с чертежами. Это навыки, востребованные сегодня и для высоко квалифицированных рабочих, и для инженеров на производственных предприятиях.В этом году в Центре образования № 1 и еще пяти школах Нижнего Тагила и Качканара открылись инженерные классы. Проект реализуется на базе Нижнетагильского филиала Уральского федерального университета (НТИ УрФУ). Профильный класс — первый шаг к получению инженерного образования с помощью ЕВРАЗа. После окончания школы выпускник может поступить на программу «Инженерный бакалавриат», которую разработали эксперты компании совместно с УрФУ. Студентов ждет погружение в реальные проекты, практика на производстве и гарантированное трудоустройство.