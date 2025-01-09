Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. ЕВРАЗ вручит новогодние подарки более чем 18 тыс. детей. Праздничные наборы получат ...22.02.2024 В XIV зимнем автоквесте ЕВРАЗа в Качканаре выиграла команда «Победа»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Холдинг ЕВРАЗ провел XIV зимний автоквест для жителей Качканара и Нижнего Тагила. ...29.12.2022 ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Более 25 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому ...09.01.2020 ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. ЕВРАЗ подарил более 20 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. На ...29.12.2016 ЕВРАЗ подарит более 24 тыс. новогодних подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. ЕВРАЗ к Новому году подарит более 24 тыс. подарков детям из Нижнего Тагила и Качканара. ...