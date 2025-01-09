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09.01.2025

Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2025. Новогодние подарки от ЕВРАЗа получили более 26 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара. Наборы со сладостями вручили детям сотрудников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, дочерних обществ, а также воспитанникам реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов, детского сада МАДОУ «Радость», детям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Подарочные наборы были традиционно оформлены в корпоративной расцветке ЕВРАЗа и упакованы в сумки для коньков и роликов. В них входили подушки-конфетницы с изображением символа года, набор настольных игр, браслет с брендированными значками и набор для творчества.

Также новогодние каникулы для детей в Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке ЕВРАЗа состоялись театрализованные представления. Так, в ДК НТМК показали сказку «Снежная королева», а в ДК школьников — спектакль «Морозко».

Кроме того, в Качканаре прошло новогоднее представление, а на Театральной площади Нижнего Тагила рядом с центральным ледовым городком появился новый арт-объект — Жар-птица, персонаж сказок ЕВРАЗа, посвященных металлургам и горнякам.

В целом на создание и открытие ледовых городков в Качканаре и Валериановске компания направила около 4,5 млн руб.
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