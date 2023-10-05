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При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре прошли экоакции по озеленению улиц и общественных территорий

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. При поддержке ЕВРАЗа на улицах, в парках и пришкольных территориях в Нижнем Тагиле и Качканаре высажены более 700 хвойных и лиственных деревьев, число которых к концу года превысит 5 тыс. В озеленении городов участвуют их жители, работники и ветераны ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле и Качканаре прошли экоакции по озеленению улиц и общественных территорий
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Так, городской совет ветеранов и школьники Нижнего Тагила, защитив проект «Зеленый проспект — подарок ветеранов и их внуков к 80-летию Великой Победы» на конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», получили грант в размере 590 тыс. руб., на который приобрели и высадили 80 молодых яблонь, ив и лип вдоль улицы Удовенко в Гальяно-Горбуновском массиве.

Осенью, в дни акции ЕВРАЗа «Семейное дерево», металлурги высадят многолетние культуры в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила.

В Качканаре, на территории парка «Прометей», ветераны и школьники посадили более 300 сосен и кедров, приобретенных при поддержке ЕВРАЗа. Высадка хвойных продолжится до конца сентября. Еще более 100 саженцев лиственных деревьев распределили между общеобразовательными учреждениями и многоквартирными домами Качканара.

В школах озеленение провели в дни последних звонков — высадили сирени, сибирские яблони, барбарис и рябины. Придомовые территории в микрорайонах города украсили клены. Компания направила более 700 тыс. руб. на реализацию данного проекта. Инициатором акций выступила Качканарская природоохранная организация.

Руководитель Качканарской природоохранной организации Геннадий Русских сообщил, что озеленение города, облагораживание парка «Прометей» и других территорий — большое дело, и поблагодарил компанию за чуткость к инициативам жителей и заботу об облике Качканара.

В свою очередь, директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн сказала, что экоакции ЕВРАЗа, помимо вклада в экологию, объединяют людей разных поколений и профессий.
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