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ЕВРАЗ направил на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. ЕВРАЗ выделил на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн руб. В рамках мероприятия сотрудники Качканарского горно-обогатительного комбината и все желающие высадили 750 молодых побегов сосен и кедров на территории детских садов. Также школы и общественные организации обустроили клумбы в центре города, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ направил на проведение экологических акций в Качканаре 1 млн рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

ЕВРАЗ озеленяет общественные пространства в Качканаре и Нижнем Тагиле с 2021 года. Семьи горняков и горожан за время акции высаживали яблони у Дворца культуры, рябины и березы в микрорайонах, сирень, сливы, клены, дубы в поселке Валериановске. Весной 2023 года эти работы проводились у главного корпуса Качканарского горно-промышленного колледжа, благодаря чему появилась аллея яблонь. Осенью в рамках «Семейного дерева» на прилегающей территории 19 зданий детских садов были высажены ели и кедры.

Десять команд учащихся и педагогов школ, а также общественных организаций Качканара на протяжении лета выращивали композиции из бархатцев, люпинов, ирисов у Дворца культуры и в других районах города в рамках акции-конкурса «Лучшая цветочная клумба своими руками».

«При поддержке ЕВРАЗа в Качканаре зародилась экологическая традиция. Мы ежегодно высаживаем деревья и взращиваем цветы. Это прекрасная идея — приобщать детей и семьи к благоустройству, украшать город своими руками. За такими делами — будущее», — рассказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Как отмечают сотрудники предприятия, озеленение городов — важная часть экологической программы ЕВРАЗа. Цель ежегодных акций компании — сделать воздух чище, а города, где работают предприятия компании, — уютнее и комфортнее для жизни.

«Лучшая цветочная клумба своими руками» — один из множества экологических проектов ЕВРАЗа по благоустройству и расширению комфортной инфраструктуры городского округа. Прекрасно, что в проектах принимают участие и педагоги, и школьники — люди разных поколений. Если таких инициатив будет больше, то Качканар будет идти вперед уверенными твердыми шагами», — отмечает директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.

Экологическая акция «Семейное дерево» будет продолжена в Нижнем Тагиле. Молодые побеги хвойных деревьев будут высажены на Гвардейском бульваре.
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