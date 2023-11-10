В Сибири завершился третий сезон программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На Урале стартовал второй сезон программы «ЕВРАЗ: Люди будущего». Об этом сообщает ...20.12.2022 ЕВРАЗ организовал в Новокузнецке сессию программы развития детских инициатив
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. В Новокузнецке прошла сессия программы развития детских инициатив «ЕВРАЗ: Люди ...13.09.2022 Программу развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего» реализуют в городах Сибири и Урала
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» будет реализована в Кемеровской области, в городах ...15.11.2021 ЕВРАЗ поддержал обучение студентов Урала и Сибири социально-технологическому предпринимательству
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2021. При поддержке ЕВРАЗа в учреждениях профессионального образования Урала и Сибири ...22.09.2021 ЕВРАЗ запускает в Новокузнецке и Междуреченске программу по обучению школьников навыкам социального проектирования
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. ЕВРАЗ совместно с городскими администрациями запускает в Новокузнецке и Междуреченске ...