В Сибири завершился третий сезон программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Сибири завершился третий сезон программы развития детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». Программа действует также для старшеклассников Нижнего Тагила и Качканара в Свердловской области, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Так, в третьем сезоне программы приняло участие более 400 старшеклассников и школьных кураторов из Новокузнецка, Таштагольского района, Гурьевского округа и Междуреченска. 38 команд дошли до финала, создали 40 социальных проектов и представили результаты работы на итоговом фестивале.



Директор благотворительного фонда ЕВРАЗ Сибирь Анастасия Кривоноженко рассказала, что с сентября по апрель каждую неделю эксперты, педагоги и тренеры в формате двухчасовых онлайн-занятий встречались с юными кузбассовцами и помогали им в подготовке проектов. Также для ребят были организованы очные командные сессии, профориентационные мероприятия в Новокузнецке.



«Программа помогает старшеклассникам развивать стратегическое мышление, и не только размышлять над проблемами, но и находить их решения, вовлекая в процесс местные сообщества. За три сезона программы реализованы десятки проектов, которые помогли улучшить жизни тысячи людей», — подчеркнула Анастасия Кривоноженко.



Она также отметила, что по итогам сезона самыми эффективными признаны четыре команды, лидеры которых вместе с кураторами отправились в Москву на финал Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE.