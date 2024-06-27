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Вчера, 13:51

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Стартовал прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», который нацелен на поддержку социально значимых проектов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

Конкурс проводится при поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке, Таштаголе, Казе, Шерегеше, Гурьевском муниципальном округе, Нижнем Тагиле и Качканаре. В Междуреченске, Осинниках и Калтане его поддержку осуществляет Распадская угольная компания.

Прием заявок пройдет с 3 марта по 13 апреля на сайте конкурса, где также будет проходить народное голосование за проекты. Победители конкурса получат поддержку и помощь в реализации своих инициатив в 2025-2026 годы. Участниками могут стать некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной направленности, а также инициативные группы граждан. Темой проектов может быть образование и профессиональная ориентация детей и молодежи, охрана окружающей среды, благоустройство территорий и другие. Размер гранта зависит от территории, допускается софинансирование.

«ЕВРАЗ нацелен на поддержку активных участников городских сообществ — именно эти люди становятся драйверами позитивных улучшений. Нам хочется, чтобы жители Урала и Сибири, в том числе, перспективная молодежь, связывали свое будущее с родными городами. Идеи, которые предлагают участники конкурса, с каждым годом становятся все более актуальными и интересными. Нам удалось поддержать сотни проектов, которые продолжают приносить пользу на протяжении многих лет. Желаю будущим участникам конкурса удачи, а также продуманных, ярких и своевременных идей!», — отметила директор ЕВРАЗа по связям с органами власти и благотворительной деятельности Мария Дронова.
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