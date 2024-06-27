Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

Материалы по теме

На конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было представлено 355 инициатив

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. На грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» было ...

ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — ...

В Нижнем Тагиле и Качканаре стартовал прием заявок на гранты конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!»

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. ЕВРАЗ выделит 8 млн руб., чтобы реализовать социальные проекты, которые предложат ...

Грантовый конкурс социальных проектов ЕВРАЗа стартует в Нижнем Тагиле и Качканаре

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. С 15 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие ...

ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. В 2017 году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» впервые пройдет сразу ...