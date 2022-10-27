ЕВРАЗ и Распадская угольная компания выделили более 50 млн рублей на II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. ЕВРАЗ ЗСМК и Распадская угольная компания (РУК) оказали помощь при подготовке ко II зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Компании профинансировали проведение Эстафеты огня в Новокузнецке и подготовку к соревнованиям в Междуреченске.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, большая часть средств была направлена на реконструкцию объектов и приобретение новых комплектующих. Так, на горе Югус в Междуреченске, где пройдут соревнования по горным лыжам и прыжкам на лыжах с трамплина, провели освещение между площадками, сейчас там ремонтируют трамплины. Для обогрева спортсменов приобрели два надувных ангара. Кроме того, РУК профинансировала строительство двухместной канатно-кресельной дороги в районе трамплинов.
«ЕВРАЗ и Распадская угольная компания традиционно поддерживают спортивные мероприятия в городах присутствия. Нам важно, чтобы горожане приобщались к спорту, физической культуре. Чтобы сотрудники наших предприятий, их дети могли участвовать в различных соревнованиях как любительского, так и профессионального уровней. А «Дети Азии» — масштабные международные состязания высокого уровня. Поддержать их — это большая честь для наших компаний», — отметил директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа Андрей Рогозин.
Также ЕВРАЗ ЗСМК профинансировал проведение в Новокузнецке Эстафеты огня. Церемония зажжения символа II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась 24 января на площади Побед. Огонь пронесли по центральным улицам и знаковым местам Новокузнецка. В Эстафете огня приняли участие и сотрудники ЕВРАЗа. Огонь побывает во всех городах проведения соревнований. В Междуреченске его будут нести сотрудники Распадской.
Отмечается, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» — это соревнования для детей в возрасте до 16 лет. Они состоятся в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Состязания одновременно пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе. Около тысячи спортсменов из стран Азии и регионов России будут состязаться в 10 видах спорта.
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