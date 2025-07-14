В Новокузнецке открылась фотовыставка с портретами сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2025. В Новокузнецке открылась фотовыставка про металлургов ЕВРАЗ ЗСМК «Времена сильных людей наСТАЛИ». В экспозициях собраны портреты сотрудников комбината ЕВРАЗ ЗСМК, лучшие кадры индустриальных пейзажей и выпускаемой продукции, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Выставка открылись в окнах Новокузнецкого художественного музея и в центральном атриуме ТРЦ «Планета».На фотовыставке портреты сотрудников разных подразделений ЕВРАЗ ЗСМК. Например, горновой доменного цеха Сергей Шилов уже почти четверть века трудится в профессии. Водитель автобуса Екатерина Пашкова, одна из немногих женщин-водителей автотранспортного управления ЕВРАЗ ЗСМК, работает на комбинате четыре года, активно участвует и побеждает в конкурсах профессионального мастерства. На открытие выставки пригласили героев проекта, ветеранов и юных новокузнечан.«Неслучайно в этом году наша выставка называется «Времена сильных людей наСТАЛИ». Металлургия — это труд, который требует силы. Силы физической, силы характера, силы духа. Сила металлургов — это еще про любовь к своему делу, про желание сделать жизнь вокруг лучше», — отметила директор регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» ЕВРАЗа Анастасия Кривоноженко.Фотовыставки будут работать в течение месяца и бесплатно доступны всем желающим.