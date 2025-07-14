В Новокузнецке открылась фотовыставка с портретами сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. ЕВРАЗ ЗСМК приглашает жителей и гостей Новокузнецка вместе отметить один из самых ...18.09.2024 ЕВРАЗ создал в Новокузнецке новый арт-объект из 100-метрового рельса
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. В новокузнецком парке им. Ю. Гагарина появился новый арт-объект — 100-метровая лавочка. ...12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...18.07.2023 ЕВРАЗ стал спонсором масштабных мероприятий в городах присутствия в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Ко Дню металлурга ЕВРАЗ подготовил ряд мероприятий в городах присутствия. Так, в ...17.09.2018 В Нижнем Тагиле открылась фотовыставка «Стальные династии ЕВРАЗа»
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2018. В сквере Нижнетагильского горно-металлургического колледжа открылась фотовыставка ...