На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная корпоративная спартакиада

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Руководящий состав ЕВРАЗ ЗСМК на традиционной встрече с активом ветеранской организации ...28.12.2023 ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. На площадке ЕВРАЗ ЗСМК открылся туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы». Об ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...12.10.2023 ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 тонн рельсов для ремонта трамвайных путей в Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. ЕВРАЗ ЗСМК изготовил более 300 т рельсов для ремонта трамвайных путей в Заводском ...23.08.2016 В Качканаре состоялся международный футбольный турнир на Кубок ЕВРАЗа
8 команд предприятий ЕВРАЗа из России и Украины приняли участие в V международном турнире на Кубок ЕВРАЗа по футболу. ...