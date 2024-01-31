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На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная корпоративная спартакиада

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная открытая спартакиада среди коллективов структурных подразделений комбината. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная корпоративная спартакиада

Символическим началом стало первенство по горным лыжам и сноуборду в «Лесной республике» в Новокузнецке, в котором приняли участие 150 человек из 39 подразделений, а на горе Туманная в Таштаголе стартовал I этап XX спартакиады среди работников горнорудных предприятий.

В течение года в рамках спартакиады также состоялись лыжный кросс, соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу, плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, туристический слет, эстафета «Папа, мама, я — спортивная семья» и другие мероприятия.

На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала ежегодная корпоративная спартакиада

Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Александр Уманец рассказал, что в 2023 году на организацию и проведение мероприятий, поддерживающих физическую активность и здоровый образ жизни сотрудников, ЕВРАЗ ЗСМК направил более 46 млн руб., такой же бюджет сохранится и в 2024 году.

«ЕВРАЗ также ежегодно проводит турнир им. А. Севенюка по горным лыжам и сноуборду в Таштаголе, турнир по футболу в Качканаре, легкоатлетический забег «Дай пять!», в которых сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК принимают активное участие, становятся победителями и призерами», — подчеркнул Александ Уманец.

В завершение сезона на комбинате традиционно выберут самого спортивного директора, а лучшим подразделениям, организаторам и активистам вручат награды.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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