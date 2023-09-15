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ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на ежегодный грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». Подать их можно с 1 марта по 15 апреля в Нижнем Тагиле, Качканаре, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе, Казе, Шерегеше, Осинниках, Калтане и Гурьевском муниципальном округе. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Директор по связям с органами власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова сообщила, что в этом году сроки проведения конкурса, в котором могут принять участие некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения социальной сферы, инициативные группы жителей, были синхронизированы для всех территорий Урала и Сибири.

«Кроме того, мы значительно расширили функционал пользователей сайта social.evraz.com: подача заявок и голосование за проекты теперь будет возможна через личный кабинет», — рассказала Мария Дронова, подчеркнув, что за время проведения конкурса благодаря грантовой поддержке компании было реализовано около 500 важных и полезных инициатив.

Организаторы отмечают, что конкурсные проекты должны быть направлены прежде всего на образование и профориентацию детей и молодежи, улучшение экологии и благоустройство, развитие культуры и искусства, пропаганду здорового образа жизни, популяризацию семейных ценностей, сохранение историко-культурного наследия, туризм, помощь социально уязвимым группам, создание социальной рекламы и внедрение цифровых технологий в социальной сфере.

Максимальная сумма гранта, на соискание которого могут быть поданы проекты, реализуемые на условиях софинансирования от других грантодателей, зависит от территории проведения конкурса.

Напомним, что конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» проводится с 2007 года.
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