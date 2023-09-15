ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов на Урале и в Сибири

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. ЕВРАЗ объявил о приеме заявок на грантовый конкурс социальных проектов «ЕВРАЗ: город ...20.02.2023 ЕВРАЗ приглашает принять участие в грантовом конкурсе социальных проектов
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. ЕВРАЗ объявляет о старте нового сезона грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город ...04.09.2018 Грантовый конкурс социальных проектов ЕВРАЗа стартует в Нижнем Тагиле и Качканаре
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2018. С 15 сентября 2018 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие ...06.09.2017 ЕВРАЗ запускает в Нижнем Тагиле и Качканаре конкурс социальных грантовых проектов
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2017. С 1 октября 2017 года в Нижнем Тагиле и Качканаре начинается прием заявок на участие в ...27.04.2017 ЕВРАЗ запускает грантовый конкурс социальных проектов в четырех городах Урала и Сибири
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2017. В 2017 году грантовый конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей» впервые пройдет сразу ...