На Урале и в Сибири назвали имена победителей детского творческого конкурса «Звездочки ЕВРАЗа — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. На Урале и в Сибири названы победители детского и юношеского творческого конкурса «Звездочки ЕВРАЗа — 2023». От исполнителей сольных и коллективных номеров было подано более 150 заявок. В финал вышли 18 номеров.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в состав жюри конкурса вошли солистка танцующего духового оркестра «Уралбэнд» Араксия Агаджанян, директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачева, преподаватель Уральского хореографического колледжа Елена Дюрягина (Екатеринбург), руководитель хоровой студии «Надежда» Нина Курихина, артистка цирка Алия Токшантова, руководитель танцевальной студии «Сахар» Виктория Лихачева (Новокузнецк).



Гран-при конкурса со стихотворением «Баллада о конфете» достался шестилетней Ксении Смирновой, воспитаннице детского сада № 177. Папа Ксении, Евгений Смирнов, работает электрогазосварщиком на ЕВРАЗ НТМК. Победительница получила от компании сертификат на посещение масштабного культурного мероприятия.



В номинации «Хореография» победил танцевальный коллектив «Эврика» из Качканара с номером казахского танца «Кэктем». Лучшей в номинации «Фристайл» стала Марика Некрасова из детского сада № 98 со стихотворением «На Урал поскорей приезжайте». Мама Марики трудится диспетчером управления подготовки производства на ЕВРАЗ НТМК. Среди вокалистов лучшими стали участники качканарского ансамбля народной песни «Подсолнухи» совместно с хореографической студией «Радость».



Спецпризы получили два участника — вокалистка Анастасия Шамина, которая пела и играла на скрипке, а также танцевальный коллектив «Задоринки».



«ЕВРАЗ уделяет большое внимание развитию творческого потенциала как сотрудников, так и их детей, внуков. И конкурс «Звездочки ЕВРАЗа» — тому пример. Именно он раскрывает таланты наших юных дарований, которые мы поддерживаем для лучшего будущего. Каждый из участников сегодня — уже победитель, ведь он выдержал сильную конкуренцию, вышел на сцену и выступил на все сто», — отмечает председатель жюри в Нижнем Тагиле, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.



Победители конкурса «Звездочки ЕВРАЗа — 2023» получили подарки, стелы и дипломы, все участники отмечены памятными подарками от компании.



«Звездочки ЕВРАЗа» помогают детям раскрыть таланты, преодолеть себя, а для многих становятся стимулом для дальнейшего творческого развития. Мы всегда с особым трепетом и волнением оцениваем ребят. Каждый из них — уникален. И очень хочется, чтобы наши конкурсанты стали настоящими звездами. А их родители непременно ими гордились», — сказал председатель жюри в Новокузнецке директор по социальной политике ЕВРАЗа Сергей Ярославлев.



Напомним, что конкурс «Звездочки ЕВРАЗа» проводится с 2010 года. Компания поддерживает творческие начинания детей и внуков работников предприятий. Конкурс объединяет юных талантливых артистов в возрасте от шести до 16 лет. Выступить можно в трех номинациях — вокал, хореография, фристайл: цирковое искусство, чтение стихотворений, инструментальное музицирование. Тематика конкурса в этом году «Следуй за мечтой!».