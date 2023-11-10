При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоятся гастроли московского театра кукол имени Образцова

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. При поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке и в Нижнем Тагиле пройдет региональная программа ...16.03.2022 ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на создание спектакля «Как живой» в Нижнетагильском драмтеатре
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на создание спектакля «Как живой» в Нижнетагильском ...14.12.2016 В Екатеринбурге состоится премьера спектакля «Мы, нижеподписавшиеся»
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. На сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 17 января 2017 года состоится спектакль ...21.04.2016 В рамках 80-летия «Уралвагонзавода» покажут спектакль «Мы, нижеподписавшиеся»
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2016. В Нижнем Тагиле в рамках празднования 80-летнего юбилея головного предприятия НПК ...12.09.2014 В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2014. В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие Международного фестиваля театров ...