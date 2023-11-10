При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоятся гастроли московского театра кукол имени Образцова

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле 16 и 17 мая по инициативе ЕВРАЗа состоятся гастроли Московского театра кукол им. С. В. Образцова со спектаклем «Я — Сергей Образцов», а также образовательный мастер-класс по световому оборудованию для сотрудников театров, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Спектакль, над постановкой которого работала внучка Сергея Образцова Екатерина Образцова, а главную роль сыграл российский артист театра и кино Евгений Цыганов, был отмечен не одной престижной наградой, среди которых Национальная театральная премия «Золотая маска», московская премия Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона», а также премия правительства РФ в области культуры 2023 года.Так, в год семьи билеты на спектакль были вручены семьям лучших работников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.Образовательная часть программы состоялась еще 14 мая в Нижнетагильском театре кукол. В ней приняли участие специалисты из Нижнего Тагила, Новоуральска и Верхнего Уфалея. Мастер-класс «Разработка светового оформления спектакля» провел художник по свету номинант премии «Золотая маска» Алексей Наумов.Н предприятии отмечают, что ЕВРАЗ много лет поддерживает театры Нижнего Тагила. Так, в театре драмы были поставлены спектакли «Демидовы. Версия» и «Как живой», в кукольном театре — спектакль для малышей «Большое путешествие маленькой тучки», в «Маленьком театре» — «То, кого вам приходится сильно любить».Кроме того, при поддержке компании у драматического театра разбит Артистический сквер, а в кукольном театре появился свой талисман — лисенок.