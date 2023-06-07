При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа начался первый этап Всероссийских соревнований по ...04.07.2022 ЕВРАЗ и «Наше радио» организуют в Нижнем Тагиле музыкальный фестиваль в честь Дня металлурга
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. В честь 30-летия компании ЕВРАЗ и Дня металлурга в Нижнем Тагиле 16 июля пройдет ...16.03.2022 ЕВРАЗ выделил 1 млн рублей на создание спектакля «Как живой» в Нижнетагильском драмтеатре
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. ЕВРАЗ направил 1 млн руб. на создание спектакля «Как живой» в Нижнетагильском ...14.12.2016 В Екатеринбурге состоится премьера спектакля «Мы, нижеподписавшиеся»
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2016. На сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 17 января 2017 года состоится спектакль ...15.04.2011 Премию «Золотая маска» вручат в Москве
Театральную премию «Золотая Маска» за 2010 год вручат лауреатам на торжественной церемонии в Гостином дворе в пятницу, ...