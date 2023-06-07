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При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. При поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке и в Нижнем Тагиле пройдет региональная программа Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.

При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

В Новокузнецк, где фестиваль состоится впервые, ведущие российские театры привезут спектакли московского режиссера Кама Гинкаса «Вариации тайны» и «Сон в летнюю ночь» Мастерской Петра Фоменко, а также постановку Ивана Поповски, отмеченную в 2016 году «Золотой маской».

При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

А Нижний Тагил увидит спектакль «Дорогой мистер Смит» Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссера Алексея Франдетти — трехкратного обладателя «Золотой маски» — и комедию А. Островского «Волки и овцы» постановки Петра Фоменко.

При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке
При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке

Директор ЕВРАЗа по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности Мария Дронова сообщила, что холдинг более 10 лет помогает Новокузнецкому драмтеатру в организации постановок, проведении фестивалей и гастролей, приобретении декораций, костюмов, реквизита и сувенирной продукции, а в Нижнем Тагиле при благотворительной поддержке компании по инициативе труппы был создан артистический сквер и в год 80-летия ЕВРАЗ НТМК поставлены спектакли «Демидовы. Версия» и «Как живой».

В Новокузнецке спектакли состоятся 11, 12, 15 и 16 ноября, в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка — 14 и 23 ноября.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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