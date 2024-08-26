УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ). Визит труппы приурочен к 60-летию Западно-Сибирского металлургического комбината, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.На сцене Новокузнецкого драматического театра прошел знаменитый спектакль «Дядя Ваня», который за 21 год побывал на гастролях во многих городах России и мира. Перед спектаклем артисты побывали в рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК.Отметим, что уникальное культурное событие бесплатно посетили сотрудники ЕВРАЗа и жители Новокузнецка, которые победили в онлайн-викторине. В розыгрыше участвовали более 400 человек, из них 145 оказались знатоками театра и получили по два билета каждый.«Мы благодарим МДТ — Театр Европы и Новокузнецкий драматический театр за прекрасный спектакль. Творческая повестка очень важна: после серьезной и сложной работы важно отдыхать и заряжаться положительными эмоциями. И мы рады, что участниками этого масштабного события в жизни Новокузнецка стали не только работники ЕВРАЗа, но и все жители города», — отметил руководитель направления по корпоративной социальной ответственности и работе с органами власти ЕВРАЗа Андрей Клименко.