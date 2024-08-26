В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа состоялись гастроли Санкт-Петербургского Малого драматического театра

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2024. В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа пройдет V Международный фестиваль городского ...16.05.2024 При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле состоятся гастроли московского театра кукол имени Образцова
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. В Нижнем Тагиле 16 и 17 мая по инициативе ЕВРАЗа состоятся гастроли Московского театра ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...10.11.2023 При поддержке ЕВРАЗа театральный фестиваль «Золотая маска» представит спектакли в Нижнем Тагиле и Новокузнецке
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. При поддержке ЕВРАЗа в Новокузнецке и в Нижнем Тагиле пройдет региональная программа ...21.10.2022 ЕВРАЗ направил 5 млн рублей на новое оборудование для Новокузнецкого драматического театра
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. ЕВРАЗ выделил порядка 5 млн руб. на оснащение Новокузнецкого драмтеатра современными ...