На Урале и в Сибири стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Звездочки ЕВРАЗа»

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На Урале и в Сибири назвали имена победителей детского творческого конкурса «Звездочки ЕВРАЗа — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. На Урале и в Сибири названы победители детского и юношеского творческого конкурса ...

На Урале и в Сибири завершился детский творческий конкурс «Звездочки ЕВРАЗа — 2021»

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. На Урале и в Сибири названы победители детского и юношеского творческого конкурса ...

В Нижнем Тагиле завершился детский конкурс «Звездочки ЕВРАЗа»

В Нижнем Тагиле завершился восьмой корпоративный конкурс «Звездочки ЕВРАЗа». Об этом сообщает региональный центр ...

Детский коллектив «Созвездие» стал обладателем гран-при конкурса «Звездочки ЕВРАЗа-2016»

В Нижнем Тагиле прошел финал корпоративного конкурса «Звездочки ЕВРАЗа-2016», где приняли участие дети сотрудников ...