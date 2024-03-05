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На Урале и в Сибири стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Звездочки ЕВРАЗа»

УрБК, Екатеринбург 27.02.2025. На Урале и в Сибири стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Звездочки ЕВРАЗа». Принять участие в нем могут дети и внуки сотрудников и ветеранов предприятий холдинга, а также дети из подшефных детдомов. Возраст участников составляет от 6 до 16 лет. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.

Тема конкурса — «Будущее в наших руках!». Номинации — вокал, хореография и фристайл. Заявку на участие необходимо подать до 10 апреля на Урале (Нижний Тагил и Качканар), до 3 апреля в Сибири и до 30 апреля — в Туле. Отбор пройдет очно в Сибири, а на Урале и в Туле — в онлайн-формате.

Итоги конкурса будут подведены в мае-июне на гала-концертах, где соберутся финалисты. Победителей ожидают ценные призы.
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