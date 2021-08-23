ЕВРАЗ закупил для больниц Новокузнецка и Таштагола 100 тыс. респираторов на сумму 4,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. ЕВРАЗ направил более 7 млн руб. двум больницам в Новокузнецке для приобретения ...17.11.2020 ЕВРАЗ закупил оборудование для медучреждений
Холдинг продолжает оказывать помощь жителям городов присутствия в борьбе с коронавирусом ...16.11.2020 ЕВРАЗ направил более 8 млн рублей на поддержку медучреждений Новокузнецка и Таштагола
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2020. ЕВРАЗ выделил более 8 млн руб. медицинским учреждениям Новокузнецка и Таштагола для ...08.07.2020 ЕВРАЗ направил в медучреждения Кузбасса маски, перчатки, защитные очки и антисептики
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. ЕВРАЗ направил в медицинские учреждения Кузбасса средства защиты — маски, перчатки, ...13.05.2020 ЕВРАЗ выделил более 16 млн рублей на поддержку медицинских учреждений Кузбасса
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2020. ЕВРАЗ выделил 16,5 млн руб. на поддержку медицинских учреждений Кузбасса. Об этом ...