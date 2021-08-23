ЕВРАЗ закупил для больниц Новокузнецка и Таштагола 100 тыс. респираторов на сумму 4,1 млн рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Москва, 14.12.2023. ЕРВАЗ передал партию респираторов (около 100 тыс. штук) общей стоимостью 4,1 млн руб. в три больницы Новокузнецка и Таштагола. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.В период сезонного всплеска респираторных заболеваний в красных зонах поликлиник терапевты за день используют по 10 масок. В приемных отделениях больниц медикам также нужны респираторы, чтобы снизить риск заражения. Средства индивидуальной защиты поступили в больницы № 1 и 29 Новокузнецка, а также в Таштагольскую районную больницу.«В период пандемии коронавируса компания приобрела для больниц Новокузнецка, Таштагола, Междуреченска и Осинников необходимые средства защиты, инфракрасные термометры, аппараты искусственной вентиляции легких и другое специализированное оборудование. Кроме того, ЕВРАЗ выделил 230 млн руб. на строительство городской инфекционной больницы в Новокузнецке. Только за последние три года на помощь медицинским учреждениям Кузбасса ЕВРАЗ направил более 300 млн руб.», — говорится в сообщении.