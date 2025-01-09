ЕВРАЗ развивает дополнительное образование на Урале. Благодаря грантовому конкурсу «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в Нижнем Тагиле и Качканаре в течении пяти лет было реализовано около 300 социальных проектов, на которые компанией было направлено 60 млн руб. Среди них — 10 проектов в городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) в Нижнем Тагиле. Сумма их совместного финансирования правительством Свердловской области, администрацией города и компанией ЕВРАЗ составила 705 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Во дворце детского творчества был создан «Астроцентр» для проведения занятий по астрономии. Для него был закуплен домашний планетарий, телескоп, атласы и карты звездного неба, глобусы, тематическая литература и модели космических аппаратов. Ребята, занимающиеся в «Астроцентре», в 2025 году завоевали шесть призовых мест в ходе регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
Также в рамках одного из проектов были приобретены четыре яхты-швертбота и новая жестко-надувная лодка для детского морского центра «Парус» на базе ГДДЮТ.
Грант, выделенный ЕВРАЗом, позволил открыть в ГДДЮТ мобильный класс по обучению робототехнике для учителей из школ Нижнего Тагила и Пригородного района, а также проводить выездные обучающие мероприятия. Класс был оснащен базовым набором робототехники для школьников, ноутбуком, планшетом и смартфоном для дистанционного управления роботами.
Также ЕВРАЗ профинансировал открытие «Лаборатории виртуальной реальности» и передвижной лаборатории «ФИНобуч».Кроме того, на средства компании к 300-летию Нижнего Тагила была издана книга «Повседневная жизнь тагильчан в годы Великой Отечественной войны».
Отметим, что гранты помогают проводить в ГДДЮТ соревнования по экстремальной робототехнике «ЕВРАЗ-кубок РТК: мини» и поддерживают работу «Солнечной мастерской» по художественной обработке стекла для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В планах ЕВРАЗа на 2025 год — запуск «Картодрома» на уличной площадке ГДДЮТ, для которого еще в прошлом году были закуплены две спортивные картинг-машины «Багги». Ранее площадка была благоустроена администрацией Нижнего Тагила при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Прем заявок на новый конкурс на грантовую поддержку от компании ЕВРАЗ пройдет с 3 марта по 13 апреля этого года. Проекты-победители получат финансирование и будут реализованы в 2025-2026 годах. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
. Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа