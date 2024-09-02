УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
02.09.2024

При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы. При поддержке ЕВРАЗа школьники специализированных классов будут углубленно изучать профильные технические предметы и знакомиться с профессиями на производстве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Так, инженерные классы появятся в школах Нижнего Тагила № 45, 49, 81, 100; в центре образования № 1 и в качканарской школе № 7. Всего в них будет учиться 120 детей. В Новокузнецке профильные классы откроются в школах № 65, 79, 44, 99 и в лицее № 84. В них будут обучаться 150 будущих инженеров. Также проект реализуют в школе № 32 в Прокопьевске.

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова сообщила, что обучение в профильных классах проходит в партнерстве с Нижнетагильским филиалом Уральского федерального университета (УрФУ) и Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ). В перспективе оно позволит поднять на новый уровень техническое образование в городах присутствия компании, а также повысить престижность и социальную значимость инженерно-технических специальностей. Кроме того, системная работа предприятия со школьниками поможет формировать у детей мотивацию к выбору инженерной профессии.

«Сейчас проект «Инженерные классы» запущен для 10-х классов и рассчитан на два года. В перспективе планируется распространить программу на учеников 7-9-х классов. Благодаря этому дети смогут глубже изучать профильные предметы и лучше подготавливаться к поступлению в вуз или техникум», — сказала Е. Самсонова.

Она также подчеркнула, что ЕВРАЗ продолжает работу по развитию и повышению качества образования в ключевых городах присутствия. Помимо инженерных классов, компания два года назад запустила совместно с Уральским федеральным университетом и Сибирским государственным индустриальным университетом новую образовательную программу «Инженерный бакалавриат для будущих металлургов».

Программа включает пять направлений подготовки, стажировки и погружение студентов в реальные проекты. Для них предусмотрена корпоративная стипендия и гарантированное трудоустройство на предприятиях компании. Наставниками учащихся стали руководители подразделений и главные специалисты технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Занятия проходят в современных аудиториях институтов, оснащенных при поддержке компании новым оборудованием. В этом году на обучение по программе инженерного бакалавриата на Урале и в Сибири зачислено 140 абитуриентов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.05.2024 Прием заявок на участие в программе инженерного бакалавриата ЕВРАЗа начнется 20 июня

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. С 20 июня по 25 июля желающие смогут подать заявки на бюджетное обучение в ...

05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...

16.11.2023 ЕВРАЗ подписал соглашение о сотрудничестве с крупными вузами восточной части России

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. В рамках чемпионата высокотехнологичных профессий в Екатеринбурге ЕВРАЗ подписал ...

02.09.2016 ЕВРАЗ потратил 11 млн рублей на благоустройство детских учреждений Качканара

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. ЕВРАЗ принял активное участие в подготовке образовательных учреждений Качканара к ...

02.09.2016 ЕВРАЗ подарил двум свердловским школам сертификаты на 150 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2016. ЕВРАЗ в День знаний подарил двум школам в Нижнем Тагиле и Пригородном районе ...

Популярные новости
16.08.2024Творчество иных15.08.2024Семь садов13.08.2024Оперативная работа20.08.2024Комфортные города16.08.2024Михаил Хорьков о снижении доступности покупки жилья в новостройках Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2024 (212)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18