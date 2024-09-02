При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы. При поддержке ЕВРАЗа школьники специализированных классов будут углубленно изучать профильные технические предметы и знакомиться с профессиями на производстве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Так, инженерные классы появятся в школах Нижнего Тагила № 45, 49, 81, 100; в центре образования № 1 и в качканарской школе № 7. Всего в них будет учиться 120 детей. В Новокузнецке профильные классы откроются в школах № 65, 79, 44, 99 и в лицее № 84. В них будут обучаться 150 будущих инженеров. Также проект реализуют в школе № 32 в Прокопьевске.



Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова сообщила, что обучение в профильных классах проходит в партнерстве с Нижнетагильским филиалом Уральского федерального университета (УрФУ) и Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ). В перспективе оно позволит поднять на новый уровень техническое образование в городах присутствия компании, а также повысить престижность и социальную значимость инженерно-технических специальностей. Кроме того, системная работа предприятия со школьниками поможет формировать у детей мотивацию к выбору инженерной профессии.



«Сейчас проект «Инженерные классы» запущен для 10-х классов и рассчитан на два года. В перспективе планируется распространить программу на учеников 7-9-х классов. Благодаря этому дети смогут глубже изучать профильные предметы и лучше подготавливаться к поступлению в вуз или техникум», — сказала Е. Самсонова.



Она также подчеркнула, что ЕВРАЗ продолжает работу по развитию и повышению качества образования в ключевых городах присутствия. Помимо инженерных классов, компания два года назад запустила совместно с Уральским федеральным университетом и Сибирским государственным индустриальным университетом новую образовательную программу «Инженерный бакалавриат для будущих металлургов».



Программа включает пять направлений подготовки, стажировки и погружение студентов в реальные проекты. Для них предусмотрена корпоративная стипендия и гарантированное трудоустройство на предприятиях компании. Наставниками учащихся стали руководители подразделений и главные специалисты технико-технологического развития ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. Занятия проходят в современных аудиториях институтов, оснащенных при поддержке компании новым оборудованием. В этом году на обучение по программе инженерного бакалавриата на Урале и в Сибири зачислено 140 абитуриентов.