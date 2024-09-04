ЕВРАЗ выделил более 25 млн рублей школам в Сибири на оснащение инженерных классов

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В новом учебном году в школах Новокузнецка и Прокопьевска открылось шесть инженерных классов ЕВРАЗа. На оснащение лабораторий по физике и улучшение технической базы учебных заведений компания выделила более 25 млн руб. Торжественное вручение грантов для школ прошло в Сибирском государственном индустриальном университете при участии министра образования Кузбасса Софьи Балакиревой, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Полученные гранты будут направлены на обновление классов по изучению математики и физики. Лаборатории пополнятся новым оборудованием, включая специальные наборы для подготовки к государственным экзаменам, которые охватывают полный курс технических дисциплин.Ученики инженерных классов будут углубленно изучать математику, физику. Один день в неделю занятия будут проходить в современных образовательных центрах СибГИУ. Кроме школьных учителей и университетских преподавателей, наставниками детей станут эксперты ЕВРАЗа — под их руководством подростки будут знакомиться с современными технологиями на производстве.Начальник управления планирования и развития персонала ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Домнышев сообщил, что проект «Инженерные классы ЕВРАЗа» создан с целью формирования у учащихся профессиональной осознанности и обеспечения стабильного потока школьников на инженерные направления СибГИУ.«Наша цель — повысить качество подготовки учащихся, облегчить им сдачу ЕГЭ и познакомить с СибГИУ, где они смогут продолжить обучение по программе «Инженерный бакалавриат», — отметил А. Домнышев.Он также сообщил, что все победители получили в подарок пауэрбанки, а всем 136 школьникам вручили брендированные рюкзаки от ЕВРАЗа.