ЕВРАЗ выделил более 25 млн рублей школам в Сибири на оснащение инженерных классов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. ЕВРАЗ вручил Сибирскому государственному индустриальному университету (СибГИУ) грант в ...02.09.2024 При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные ...05.12.2023 В Новокузнецке при поддержке ЕВРАЗа прошел фестиваль к 140-летию со дня рождения академика Бардина
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. В Новокузнецке на базе Сибирского государственного индустриального университета при ...23.11.2023 В СибГИУ при содействии ЕВРАЗа открыли цифровую лабораторию
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. При содействии ЕВРАЗа в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ) ...17.02.2023 В проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ» приняли участие 500 учащихся Кузбасса и Урала
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Новокузнецке с 14 по 16 февраля прошел профориентационный проект «Неделя ЕВРАЗа в ...