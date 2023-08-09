ММК внедрил систему для выявления дефектов на поверхности холоднокатаного металлопроката

УрБК, Магнитогорск, 09.08.2023. В листопрокатном цехе №10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начала ...02.08.2023 На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска дефектов заготовок
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили технологии компьютерного зрения для поиска ...03.08.2022 На ММК внедрили автоматизированную систему контроля внутренних грузоперевозок
УрБК, Магнитогорск, 03.08.2022. Специалисты сортового цеха ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» внедрили в ...15.06.2020 Агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в мае выпустил более 38 тыс. тонн оцинкованного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 15.06.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ), расположенный в листопрокатном цехе ...22.01.2020 Новый агрегат непрерывного горячего цинкования ММК в прошлом году произвел 335 тыс. тонн металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2020. Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 Магнитогорского металлургического ...