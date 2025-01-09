ММК внедрил машинное зрение для контроля качества толстолистового проката

УрБК, Магнитогорск, 26.12.2024. За последние пять лет Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») реализовал ...27.10.2023 ММК внедрил систему для выявления дефектов на поверхности холоднокатаного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 26.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил систему для выявления и ...02.06.2021 ТМК установила на ЧТПЗ лазерную систему контроля качества листового проката
УрБК, Челябинск, 02.06.2021. На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию ...28.01.2020 Толстолистовой стан 5000 ММК поставил рекорд годового производства
УрБК, Магнитогорск, 28.01.2020. На толстолистовом стане 5000 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 ...24.07.2019 На ММК отметили десятилетний юбилей толстолистового стана 5000
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) отметили десятилетний юбилей ...