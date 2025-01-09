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УрБК, Магнитогорск, 09.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил машинное зрение для контроля качества толстолистового проката. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Технологи начали внедрение машинного зрения в рамках Стратегии цифровизации. Это позволило оптимизировать производственный процесс и повысить качество выпускаемой продукции. Система сканирует движущийся прокат на участке листоотделки стана 5000. Сервер со специализированным программным обеспечением проводит анализ полученных результатов. Кроме того, программа проверяет геометрию листа и составляет 3D карту дефектов поверхности проката. Благодаря новой технологии существенно снизилось количество дефектов в готовой продукции.Как отметил заместитель начальника производства толстого листа по качеству Владимир Молгачев, технология машинного зрения позволила уменьшить влияние человеческого фактора на этапе контроля качества толстолистового проката. Поскольку производительность линии резки достигает до 80 листов в час, то сотрудники могут допускать ошибки на разных этапах создания металлопродукции. Новая программа существенно снизила процент брака при выпуске толстолистового проката.