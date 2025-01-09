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В Магнитогорске ММК получил национальную премию «Приоритет: Цифра — 2025»

УрБК, Магнитогорск, 27.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получили национальную премию «Приоритет: Цифра — 2025». Предприятие отметили за разработку и внедрение системы контроля качества при производстве толстолистового проката. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

В Магнитогорске ММК получил национальную премию «Приоритет: Цифра — 2025»
Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Отмечается, что нововведение вывело мониторинг характеристик продукции на принципиально новый уровень, максимально удовлетворяющий потребностям клиентов компании.

Высокотехнологичный проект, изменивший подход к непрерывному отслеживанию качества толстолистового проката, был признан экспертным жюри лучшим в номинации «Цифровые решения для промышленности».

Преимущество технологии, которая дает высокую точность и скорость выявления дефектов поверхности и геометрии листа, обеспечивается использованием технологий машинного зрения и искусственного интеллекта.

Система работает следующим образом: движущийся по линии лист проката сканируется высокоточными камерами и лазерами. Полученные изображения передаются на сервер, где специализированное программное обеспечение с интегрированной математической моделью проводит комплексный анализ. Автоматически измеряются геометрические параметры листа, обнаруживаются и классифицируются поверхностные дефекты. Одновременно формируется 3D-карта топологии поверхности листа с выявленными отклонениями. Результаты мгновенно сопоставляются с требованиями на предмет соответствия заданным параметрам качества продукции для соответствующего потребителя.

Решение позволило значительно снизить влияние человеческого фактора при оценке качества продукции, повысить скорость и точность контроля за производством. Среди других плюсов технологии — увеличение производительности труда, снижение затрат на исправление дефектов. Технология гарантирует, что заказчик на выходе получит металл, полностью соответствующий его запросам.

Национальная премия «Приоритет: Цифра» вручается третий год подряд за высокотехнологичные решения в промышленности. Ее цель — содействие активному продвижению передовых информационных технологий и эффективных цифровых проектов российских компаний, повышению авторитета отечественных разработчиков программного обеспечения, увеличению спроса на их ИТ-продукты, привлечению дополнительных инвестиций для цифровой трансформации различных отраслей экономики.
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